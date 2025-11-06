Nova studija: Putevi u starom Rimu bili znatno duži nego što se mislilo

Putevi u starom Rimu bili su znatno duži nego što se do sada mislilo, pokazala je nova studija koja je danas objavljena.

Istraživači su ranije procenjivali da su se rimski putevi protezali 188.555 kilometara, a nova studija pokazuje da je širom Rimskog carstva bilo gotovo 300.000 kilometara puteva, što je omogućavalo putovanje od Španije do Sirije.

Od objavljivanja poslednjeg velikog atlasa putnih mreža starog Rima pre 25 godina, napredak u tehnologiji i izvori koji su postali dostupni značajno su povećali sposobnost istraživača da lociraju drevne puteve, navodi Asošiejted pres.

Tokom pet godina, tim arheologa je pretraživao istorijske zapise, drevne dnevnike i druge arhivske podatke. Naučnici su zatim tražili tragove u satelitskim snimcima i aerofotografijama, uključujući nedavno digitalizovane fotografije snimljene iz aviona tokom Drugog svetskog rata.

Kada su drevni zapisi nagoveštavali izgubljene puteve u određenom području, istraživači su analizirali teren odozgo kako bi uočili suptilne tragove – poput slabih razlika u vegetaciji, varijacija zemljišta ili pomeranja nadmorske visine, kao i tragove drevnog inženjerstva koji su otkrili gde su nekada prolazili rimski putevi.

Podaci i interaktivna digitalna mapa dostupni su i onlajn za naučnike, nastavnike istorije ili bilo koga ko je zainteresovan za istoriju starog Rima.

Arheolog Tom Brugmans, koautor studije objavljene u časopisu Sajentifik dejta (Scientific Data), izjavio je da su se ranija istraživanja fokusirala na „autoputeve Rimskog carstva“ – velike saobraćajnice koje se najčešće pominju u poznatim istorijskim zapisima.

Dodao je da ažurirana mapa sada nudi i nedovoljno poznate detalje o „sporednim putevima, poput seoskih, koji su povezivali vile i farme“ sa drugim lokacijama.

Berlinski arheolog Benjamin Duke, koji nije bio uključen u projekat, navodi da će otkriće biti osnova za mnoga druga istraživanja i ukazuje da još nije jasno da li su svi otkriveni putevi bili otvoreni za saobraćaj i da li su bili aktivni u isto vreme.

