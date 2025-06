Novak Đoković i zvezda Exita zajedno slavili trofej PSG-a u Ligi šampiona

Nakon istorijske pobede Paris Saint-Germaina nad milanskim Interom u finalu Lige šampiona, zvezda Exita DJ Snake i Novak Đoković zajedno su proslavili ovaj veliki trijumf pariškog fudbalskog kluba u Minhenu.

Novak Đoković na stadionu Parc des Princes slavi titulu PSG-a

Višestruko nagrađivani producent i hedlajner EXIT festivala DJ Snake našao se rame uz rame sa najboljim teniserom sveta, deleći trenutak euforije nakon što je PSG po prvi put postao šampion Evrope. Bliski susret dve globalne ikone sporta i dance muzike zabeležen je na proslavi titule u Parizu, a ovaj momenat Novak je podelio na svom Instagram profilu.

Francuski izvođač, DJ Snake, inače verni navijač pariškog kluba, izašao je na centar stadiona i tom prilikom premijerno izveo traku „PSG Boyz Freestyle” u saradnji sa reperom Niskom, kojom je odao počast omiljenom klubu, koji je prvi put osvojio titulu prvaka Evrope. U pesmi, DJ Snake slavi duh rodnog Pariza, ključne fudbalske figure i euforiju koja je zavladala među milionima navijača, a njegova lična povezanost sa klubom poznata je i od ranije. Kao strastveni navijač crveno-plavih, 2022. godine je nastupio pred 60.000 fanova na stadionu PSG-a, otvorivši tim povodom povratak koncerata na stadion Park prinčeva. Ovog puta, nakon trijumfalne završnice, DJ Snake je ponosno podigao pobednički trofej na terenu pridruživši se šampionima, a na društvenim mrežama emotivno poručio da je to bila „najbolja noć u njegovom životu.”

DJ SNAKE INSTAGRAM POST

DJ SNAKE X NISKA

Nakon najvećeg nastupa pred 100.000 ljudi u Parizu pod nazivom „The Final Show” na dve arene, Stade de France i Accor, DJ Snake započeo je novu eru svog stvaralaštva. Objavom novih pesama „Paradise” i „Reloaded”, najavio je dugoočekivani izlazak svog trećeg studijskog albuma „Nomad”. Singl „Paradise” je obrada vanvremenskog hita Phila Collinsa „Another Day in Paradise”, dok je drugi, „Reloaded”, eksplozivnija i tvrđa numera, atipična za umetnikov dosadašnji muzički izraz.

Tokom prethodne decenije, DJ Snake je izgradio status globalne muzičke sile, čiji mnogobrojni hitovi broje čak milijardu strimova – od eksplozivnog uspeha sa „Turn Down for What” i nezaboravnog „Lean On”, do latino-pop megahitova kao što su „Taki Taki” i „Loco Contigo”. Njegovi albumi „Encore” i „Carte Blanche” obeležili su muzičku eru u kojoj je vešto spajao elemente EDM-a, popa, hip hopa i latinregea, definišući granice elektronske muzike. DJ Snake nastupiće na glavnoj bini EXIT festivala u nedelju, 13. jula, kada će publika u Srbiji imati priliku da čuje ovog planetarno popularnog hitmejkera.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com