Novi album britanskog pevača Harija Stajlsa izlazi 6. marta

Britanski pevač Hari Stajls najavio je da njegov dugo očekivani četvrti studijski album izlazi ovog proleća.

Album naziva „Ljubi stalno. Disko, povremeno“ izlazi 6. marta.

Prethodni sint-pop album izbacio je 2022. godine, a koji je bivšem članu tinejdž grupe Van dajrekšn (One Direction) doneo Gremi nagradu za album godine 2023.

Prema saopštenju za medije, album će sadržati 12 pesama i izvršni producent je Kid Harpun.

Britanski tekstopisac i producent je blizak saradnik Harija Stajlsa od početka njegove solo karijere, radeći na svim njegovim albumima od debitantskog iz 2017. godine.

Ovo je takođe Stajlsov prvi projekat od smrti njegovog bivšeg kolege iz benda Lijama Pejna, koji je preminuo 2024. godine nakon pada sa balkona hotela u Argentini.

