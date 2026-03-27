Novi roman Aleksandra Novačića o poslednjim danima najboljeg ruskog pesnika

Najnoviji roman novinara i pisca Aleksandra Novačića pod nazivom "Puškin - poslednji dani", koji se bavi životom i poslednjim danima čuvenog pisca iz 19. veka koji se smatra najboljim pesnikom i ocem moderne ruske književnosti, objavljen je u Beogradu u izdanju Logosa.

„U središtu priče nalazi se dvoboj, ali i sve ono što mu je prethodilo: salonske intrige, anonimna pisma, sistemski pritisci i mehanizmi društvene i državne kontrole koji pesnika postepeno vode ka tragediji. Polifono, dokumentarno i literarno uverljivo, roman o Puškinu spaja faktografiju, fikciju, grotesku i satiru u roman koji ne rekonstruiše samo jedan istorijski događaj već razotkriva način na koji društvo i vlast proizvode narativ, oblikuje reputaciju i pretvaraju pisca u simbol pogodan za upotrebu“, naveo je izdavač.

U tom romanu, Puškin nije prikazan kao spomenik, već kao čovek i zbog toga je to delo studija o večitom sukobu pesnika i poretka, slobode i kontrole, istine i političke obrade.

„Roman o Puškinu nastavalja Novačićevu prepoznatljivu liniju književnog dijaloga sa velikim imenima ruske kulture i istorije“, dodaje se.

Roman je objavljen u okviru biblioteke Psihokratija, izdavača Logos iz Beograda.

Novačić je pisac i novinar iz Beograda koji je u višedecenijskoj karijeri bio i dopisnik iz Sarajeva, Pekinga i Moskve. Pisao je za novinske agencije Tanjug, Fonet i Beta, kao i listove NIN, Naša borba, Nova Makedonija i Večernje novosti.

Diplomirao je političke nauke na Beogradskom univerzitetu i napisao i objavio više od 20 knjiga iz oblasti međunarodne politike, istorije i kulture.

Pisac je niza romana insipirisanih stvaralaštvom ruskih klasika – Čehova, Jerofejeva, Bulgakova, Gogolja, Platonova, Tolstoja, Dostojevskog, Solženjicina i sada Puškina.

Njegovi romani „Venedikt Jerofejev i hor pijanih anđela“ i „Ko je ubio Gogolja“ ušli su u uži izbor za NIN-ov roman godine 2012. i 2021. godine.

(Beta)

