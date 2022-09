O naklonu Megan Markl pred kovčegom kraljice bruji ceo svet: Pogledajte zašto (video)

Kraljevska porodica juče je dopratila kovčeg kraljice Elizabete u Vestminster. Kraljičini sinovi, ćerka i sinovi pešice su pratili kovčeg u procesiji od Bakingemske palate do Vestminstera, a Kamila, Kejt i Megan su im se pridružile na ulazu. Vindzori su zajedno stajali ispred kovčega dok je trajala kratka molitva, a potom je postavljena straža oko končega.

Nakon završetka ceremonije deca i unuci su se poklonili kraljici, a najviše pažnje izazvao je naklon Megan Markl. Megan se baš duboko naklonila kraljici, a fotografije i snimci se od sinoć šire na Tviteru.

Harry being the only man to curtsy to his grandma and Meghan the one who did perfectly pic.twitter.com/B0TSgOmhmC

