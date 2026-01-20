Obeležen Dan Narodnog pozorišta u Beogradu

Dan Narodnog pozorišta u Beogradu obeležen je danas dodelom nagrada i pohvala ansamblima drame, baleta i opere za doprinos u radu tog pozorišta, ali većina članova ansambla nije prisustvovala svečanosti da preuzme nagrade.

Od šest nagrada za najbolja individualna premijerna umetnička ostvarenja na svečanosti je nagradu preuzelo dvoje nagrađenih.

Vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta Dragoljub Bajić ocenio je da je to pozorište imalo uspešnu sezonu, te da zbog toga „sa pravom zauzima posebno mesto u kulturnom životu našeg naroda“.

„Svet umetnosti, baš kao i svet u kome živimo, suočava se sa mnogim izazovima, ali sam siguran da ćemo u ovim zahtevnim vremenima pronaći načine da unapredimo naše poslovanje, da ojačamo status svakog pojedinca u našem kolektivu i da Narodno pozorište nastavi da raste“, rekao je Bajić.

Nakon dodela nagrada, Narodno pozorište je obeležilo i slavu Sveti Jovan.

Na pozornici, članovi uprave pozorišta i sveštenik sekli su slavski kolač, a pevao je i hor Narodnog pozorišta.

Narodno pozorište u Beogradu je osnovano 1868. godine, a u okviru njega funkcionišu ansambli drame, baleta i opere.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com