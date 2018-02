Obožavali smo ga u seriji ‘Frejžer’: Poznati glumac preminuo u 78. godini

Džon Mahoni kog je publika zavolela kao džangrizavog oca Frejžera i Najlsa Krejna u sitkomu ‘Frejžer’, preminuo je u 78. godini u Čikagu. Glumac je kratko vreme proveo u bolnici, ali njegov menadžer Pol Martino nije želeo da otkrije tačan uzrok smrti.

– Nisam znao plemenitijeg čoveka niti briljantnijeg glumca – istakao je Džef Grinberg, dikrektor kastinga popularnog sitkoma. Mahoni je 2000. godine za ulogu penzionisanog detektiva i vojnog veterana Martija u ‘Frejžeru’ osvojio Nagradu udruženja filmskih i televizijskih glumaca. Takođe je dva puta bio nominovan za nagradu Emmy i Zlatni globus. Tumačio je uloge u filmovima ‘The American President’, ‘Say Anything’ i ‘Eight Men Out’.

The great John Mahoney passed away today at age 77. I've not known a kinder man nor more brilliant actor. We were all blessed to have spent 11 glorious years together. pic.twitter.com/hn3SZwuEy4

— Jeff Greenberg (@JeffGreenbergCD) February 5, 2018