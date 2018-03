Obožavali smo je u „Merlouz plejsu“, a sada je optužena da je drogirala i silovala 16-godišnjaka

Antoni Oliver danas ima 36 godina i u nedavnom intevjuu za TMZ otkrio je bolno iskustvo koje je doživeo pre 20 godina. On je kao 16-godišnjak upoznao Džejmi Luner preko svog starijeg brata, i dobio poziv za žurku u njenom domu nakon snimanja serije „Merlouz Plejs“.

Oliver tvrdi da ga je zvezda sapunice silovala 1998. godine, najpre ga omamivši drogom.

– Dala mi je alkohol i drogu što me je opustilo, a onda me je odvela u drugu sobu. S nama je došao i neki muškarac koji je počeo da snima kada je Džejmi stavila moj polni organ u svoja usta – ispričao je Oliver, koji je prošlog meseca prijavio silovanje policiji. Kaže da je odlučio da posle 20 godina sve ispruča javno jer mu je to terapeut, kojeg viđa zbog problema s alkoholizmom, predložio.

– Porodici sam odmah ispričao šta se dogodilo, ali budući da je moja majka bila lokalna političarka u to vreme, nisu želeli da sličaj prijavim policiji – ispričao je Antoni.

Lunerova odlučno opovrgava njegove tvrdnje o silovanju. Ako sud proglasi glumicu krivom, može dobiti blažu kaznu za prestup, od godinu dana zatvora, međutim u slučaju da se slučaj okarakteriše kao zločin, preti joj 10 godina iza rešetaka, prenosi 24sata.

Glumica je doživjela najveću slavu u karijeri kasnih devedesetih kada je glumila u „Merlouz Plejsu“, posle se pojavila u brojnim serijama i filmovima koji nisu doživeli neki uspeh. Prie nekoliko godina je diplomirala spiritualnu psihologiju na univerzitetu u Santa Monici.