Od 2029. godine, dodela Oskara uživo na JuTjubu

Ceremonija dodele Oskara, prestižne nagrade američke Akademije fimlskih umetnosti i nauka, od 2029. godine više neće prenositi uživo američka televizijska mreža Ej Bi Si (ABC) već će biti na kanalu JuTjub (YouTube), preneli su američki mediji.

To je veliki preokret za jedan od vodećih televizijskih događaja.

Američka akademija filmskih umetnosti i nauka saopštila je da ugovor sa ABC ističe 2028. godine i da će od 2029. eksluzivna prava za uživo prenos imati JuTjub i to do 2033. godine.

Godišnja ceremonija dodele filmskih nagrada biće dostupna besplatno širom sveta, za dve milijarde korisnika platforme za deljenje video zapisa u vlasništvu Gugla (Google) čime će se okončati era tradicionalnog televizijskog prenosa.

Finansijski detalji nisu otkriveni.

„Oduševljeni smo što sklapamo višestruko globalno partnerstvo sa JuTjubom, koji će biti budući dom Oskara i našeg celogodišnjeg programa Akademije“, rekli su izvršni direktor Akademije Bil Kramer (Bill) i predsednica Akademije Linet Hauel Tejlor (Lynette Howell Taylor).

Akademija je međunarodna organizacija i ovo partnerstvo će nam omogućiti da proširimo pristup aktivnostima Akademije najširoj mogućoj globalnoj publici, što će koristiti našim članovima i filmskoj zajednici, dodali su oni.

„Oskari su jedna od naših osnovnih kulturnih institucija, koja odaje počast izvanrednosti umetnosti“, rekao je generalni direktor Jutjuba Nil Mohan (Neal).

ABC, u vlasništvu Volta Diznija (Walt Disney) bio je mreža Oskara gotovo od početka. NBC je prvi put emitovao Oskare 1953. godine, ali je ABC stekao prava 1961. godine. Osim perioda između 1971. i 1975. godine, kada je NBC ponovo emitovao ceremoniju, Oskari su se emitovali na ABC-u.

Prošlogodišnju dodelu Oskara je na ABC-u pratilo 19,7 miliona gledalaca, što je najveća gledanost u poslednjih pet godina, ali daleko manje od rekordnih 57 miliona 1998. godine.

(Beta)

