Od haljine s Bogorodicom do helanki: Najgora modna izdanja s 94. dodele Oskara

Osim o dobitnicima (i gubitnicima), nakon dodele Oskara tradicionalno se raspravlja i o modi koja je vrlo važan aspekt ovog prestižnog događanja. Prave se liste najbolje i najgore obučenih, a na ovoj drugoj sigurno niko ne želi da se nađe.

Svaka godina nam donese i neka modna razočaranja ili pak kombinacije koje po mišljenju modnih znalaca nisu primerene tako svečanoj prilici. Izuzetak nije bila ni 94. dodela Oskara koju su vodile Vanda Sajks, Ejmi Šumer i Redžina Hol.

Redžina je promenila nekoliko haljina i kao najbolju modni kritičari izdvajaju smeđi model u kojem je pozirala na crvenom tepihu.

I full on thought her mic was a zipper and I guarantee someone would unzip me in this dress. Likely one of my girlfriends as a prank and not a fella. But still. Just had a moment. #reginahall #Oscars

Međutim, ružičasta haljina koju je obukla tokom dodele našla se na većini lista najgore obučenih dama na ovogodišnjoj dodeli.

whoever let amy schumer wear THIS to the #oscars is already funnier than amy schumer

Ni Ejmi Šumer nije se proslavila u tamnoplavoj haljini Oskara de la Rente koja je naišla na podieljena mišljenja i mnogima se nije dopala.

Eva von Bahr is a true work of art. #Oscar

Najviše čuđenja izazvala je haljina cenjene švedske filmske šminkerke i frizerke Eve von Bahr koja je na dodelu došla u haljini s zaista neočekivanim printom.

Naime, na haljini se nalazi reprodukcija dela slavnog italijanskog renesansnog slikara Rafaela koja prikazuje Devicu Mariju s malim Isusom i Jovanom Krstiteljem.

Eva je svoju neobičnu haljinu nadopunila jednako neobičnom ručnom torbicom u obliku biste. Odlučila je da obuče Sikstinsku kapelu, samo je jedan u nizu duhovitih komentara na njen račun.

Evo još nekih promašaja sa ovogodišnjeg crvenog tepiha.

Hale i Kloi Bejli

Bili Ajliš

First time #Oscars nominee, Billie Eilish stuns in a Gucci gown at the 2022 Oscars.

Džejda Pinket Smit

Jada Pinkett Smith looks striking on the 2022 #Oscars red carpet wearing Jean Paul Gautier couture.

KatrinaBalf

Džulija Vernon

#Oscars2022 British Makeup Artist Julia Vernon really should have worn a trash bag instead. It would have looked better.

