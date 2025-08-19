Odlaže se Zemun fest zbog bezbednosti posetilaca

Koncertni program Zemun festa se odlaže, a u istom terminu biće priređen besplatan filmski program, kako su organizatori naveli, zbog bezbednosti posetilaca.

Nisu precizirali šta bi moglo da utiče na bezbednost.

„Zemun fest je oduvek bio mesto susreta svih generacija: porodica, dece i mladih, okupljenih oko umetnosti, filma i dobre energije. Vođeni brigom za naše posetioce i zajednicu, odlučili smo da ove godine u okviru festivala ne bude koncertnog programa na otvorenoj sceni“, navedeno je u objavi na Instagramu.

Omogućen je i povrat novca za sve kupljene ulaznice za koncertni program putem sajta ticket.rs.

Ulaz na filmove je besplatan.

Festival će sutra biti otvoren filmom „Restitucija, ili, san i java stare garde“. Ceremonija otvaranja i projekcija filma je u Koka-kola bioskopu na Velikom trgu u Zemunu sa početkom u 20 časova.

U Koka-kola bioskopu u petak 22. avgusta biće prikazan najbolji film Palićkog filmskog festivala „Dva tužioca“, ovogodišnji dobitnik nagrade „Aleksandar Lifka“ za doprinos evropskoj kinematografiji, Sergeja Loznice.

U četvrtak, 21. avgusta biće prikazano najnovije remek delo, višestruko nominovanih i nagrađivanih belgijskih autora braće Darden, „Mlade majke“.

Na repertoaru Zemun festa 23. avgusta biće prikazan jedan pobednik Kanskog festivala – film rediteljke Maše Šilinski „Zvuk pada“.

Ovogodišnji Zemun fest zatvara film „Ko će pokucati na vrata mog doma“ autorke Maje Novaković.

„Festival ostaje veran svojoj misiji, da kroz bogat filmski program i besplatne projekcije predstavi dela velikana kinematografije, ali i da pruži prostor mladim autorima da pokažu svoj talenat“, dodaje se.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com