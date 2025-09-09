Oproštajni koncert Beogradske filharmonije povodom smrti Gabrijela Felca 17. septembra

Beogradska filharmonija nastupiće u Kolačevoj zadužbini u sredu, 17. septembra na oproštajnom koncertu u čast svom nedavno preminulom šefu-dirigentu Gabrijelu Felcu, saopštili su danas organizatori.

Koncert pod nazivom „U slavu heroja“ počeće u 20 časova, a orkestar će ga otvoriti samostalno, izvođenjem Betovenove Treće simfonije, poznatije kao „Eroika“.

„Bez svog šefa na bini, ali večno sa njim u muzici i srcu, orkestar će poslati snažnu poruku ljubavi i zahvalnosti za sve što je Felc uradio za Beogradsku filharmoniju od 2017. godine kada je postao njen šef-dirigent“, navodi se u saopštenju.

Iz filharmonije se navodi da izvođenje te simfonije simbolično predstavlja najviše domete koje je orkestar dosegao za vreme Felcovog mandata.

Filharmonija je, dodaje se, sa Felcom „Eroiku“, kao i druge Betovenove simfonije, izvodila na brojnim koncertima u zemlji i inostranstvu i dobila odlične ocene svetske muzičke kritike.

„Iako bez njega za dirigentskim pultom, nesaglediva Felcova erudicija, njegovo divljenje i istančano poznavanje Betovena kao i mnoštvo preciznih uputa datih filharmoničarima, biće zvučna slika Gabrijelovog nemerljivog učinka koje će Beogradska filharmonija odgovorno čuvati i nadalje negovati“, dodaje se u saopštenju.

Ulaznice za koncert su besplatne i mogu da se preuzmu od srede, 10. septembra na blagajni Beogradske filharmonije, gde će posetioci moći i da se upišu u knjigu žalosti, koja će biti otvorena i uoči koncerta.

(Beta)

