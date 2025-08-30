Organizator Beer Festa: Ne zameramo izvođačima koji su otlkazali, bićemo izvan politike

SkyMusic, organizator manifestacije Belgrade Beer Festa, saopštio je povodom otkazivanja pojedinih izvođača na ovogodišnjem festivalu, da će se truditi da ostanu „na strani umetnosti, da profesionalno obavljaju svoj posao i da kao i uvek, budu izvan politike“.

„Svesni smo trenutne političke i društvene situacije koja je donela mnogo tenzija i podela. Nažalost, mnogi izvođači danas trpe ozbiljne pritiske i pretnje, i potpuno razumemo i poštujemo odluke onih koji su iz tih razloga otkazali svoj nastup na ovogodišnjem festivalu. Ne zameramo ni onima koji veruju da time šalju političku poruku“, navedeno je u saopštenju na Instagramu.

U objavi se izražava žaljenje što su izvođači, publika i muzika „postali žrtve političkih previranja“.

„Gotovo svi festivali na svetu podržani su od svojih gradova gde se održavaju, jer doprinose kulturi, turizmu i promovišu destinaciju. Ne smatramo da ih to na bilo koji način čini političkim niti državnim projektima, već ih pozicionira kao događaje od važnosti za zajednicu – što važi i za Belgrade Beer Fest“, piše u saopštenju.

Pod naslovom „Debakl Belgrade Beer Fest-a: Nema kadrova sa publikom, samo bina“, „City Magazine“ danas piše da je to „nekada bio simbol beogradskog leta, događaj koji je okupljao na desetine hiljada ljudi i pretvarao Ušće u more publike“.

List „Danas“ prenosi iz tog članka da „društvenim mrežama kruže snimci… na kojima se pred binom može izbrojati tek nekoliko desetina posetilaca“ i da vlada „osećaj da je čitava priča izgubila svoj duh“.

Čak i na zvaničnom profilu Festivala na snimku prve večeri „nema kadrova na kojima se vidi masa i publika, već je kamera isključivo hvatala binu, izvođače i zvučnike“, a od snimaka iz drona „ni traga“.

„Moglo bi se reći da glavni razlog loše posete leži u organizaciji, koja je prethodnih godina dospela u ruke Sky Music-a i njihovom novom konceptu festivala gde se akcenat ne stavlja na muziku i izvođače, već na neograničenu konzumaciju piva“, piše u tekstu.

Objašnjava se da „za razliku od ranijih godina, kada je ulaz bio besplatan, a na štandovima se moglo probati nebrojeno vrsta piva, ove sezone posetioci moraju da kupe ulaznice koje uključuju neograničenu konzumaciju piva, a izbor je vrlo ograničen“ i cene su od 1.990 dinara za regularne karte do čak 7.990 dinara za premium VIP paket.

„Ovaj potez očigledno je odbio veliki deo publike, koja je navikla na pristupačan festival i druženje u masi, a ne na koncept zatvorenog, elitizovanog događaja“, piše „City Magazine“, a prenosi „Danas“.

(Beta)

