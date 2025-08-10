Organizatori 64. Sabora trubača u Guči zadovoljni posetom

Organizatori 64. Sabora trubača u Guči, koji je počeo u petak a završava se večeras, zadovoljni su posetom jer je gostiju više nego prošle godine, a veliki broj posetilaca je na manifestaciju došao iz inostranstva.

„Drago nam je što vidimo sve više ljudi iz inostranstva – iz Slovenije, Nemačke i naših ljudi koji su uzeli godišnje odmore da bi došli u Guču. To je pokazatelj da manifestacija Sabor trubača ide u pravom pravcu“, rekao je novinarima Milivoje Dolović, predsednik Opštine Lučani koja je jedan od organizatora Sabora.

Poslednji dan Sabora trubača u Guči počeo je danas u 11 časova svečanim sabornim defileom učesnika ulicama ove varošice i imitacijom stare dragačevske svadbe.

U toku dana na pozornici Kulturnog centra biće održan koncert orkestra „Fanfara Complex Bend“ iz Mađarske i više koncerata folklornih ansambala i pevačkih grupa.

Od 18 časova na Glavnoj pozornici na stadionu počinje finalno takmičenje trubačkih orkestara iz Srbije, a oko ponoći se očekuje proglašenje pobednika ovogodišnjeg Sabora trubača.

U subotu, drugog dana Sabora, održano je takmičenje u narodnom višeboju i koncerti trubačkih orkestara iz Republike Srpske, Poljske, Slovenije, kao i koncerti Bobana i Marka Markovića, Bojana Ristića, COBY-ja sa gostima i trubačima.

Posetioci su u subotu mogli da čuju i koncerte trubačkih orkestara koji su pobedili na prošlogodišnjem Saboru, kao i takmičenje mladih trubačkih orkestara Srbije.

Cene hrane i pića na ovogodišnjoj manifestaciji trubača su slične kao i prošle godine, pa je porcija svadbarskog kupusa, najprodavanijeg jela na Saboru, 800 dinara.

Kilogram jagnjetine košta od 3.000 do 3.500, a prasetine 2.500 dinara, pivo je 400 dinara, sokovi od 350 do 400, a kuvana domaća kafa 200 dinara.

Čačansko saobraćajno preduzeće je u dane trajanja Sabora uvelo dodatne polaske autobusa u Guču, prvi polazak iz Čačka je u 12 časova, a poslednji povratak iz Guče je u jedan posle ponoći.

Cena autobuske karte u jednom smeru je 500 dinara, a povratne 600.

Svi smeštajni kapaciteti u Guči popunjeni su još pre mesec dana, po ceni od oko 100 evra za prenoćište u dvokrevetnoj sobi u hotelima, i od 30 do 50 evra u privatnom smeštaju.

Policija je radila pojačanu kontrolu saobraćaja za vreme saborskih dana, ali još nije saopštila da li je bilo i koliko prekršaja.

Ovogodišnji, 64. Sabor trubača u Guči organizuju Opština Lučani, Kulturni centar Guča, Turistička organizacija Dragačevo i kompanija SKYMUSIC.

(Beta)

