Organizatori Pesme Evrovizije odlučuju da li će Izrael učestvovati ove godine na takmičenju

Organizatora takmičenja za Pesmu Evrovizije, koje privlači više od 100 miliona gledalaca svake godine, sastaće danas da razmatraju temu oko koje se mišljenja dele odnosno da li treba dozvoliti Izraelu da učestvuje u izdanju 2026.

Evropska radiodifuzna unija, (EBU) grupa emitera iz 56 zemalja koji vode Evroviziju održava svoju generalnu skupštinu, koja se organizuje dva puta godišnje, a neke od zemalja traže da Izrael bude isključen iz takmičenja zbog navodnog mešanja u glasanju i ponašanja tokom rata protiv Hamasa u Gazi.

Stručnjaci predviđaju da delegati neće postići jedinstven stav o tom pitanju u sedištu EBU u Ženevi i nije jasno kada će se zakaztati glasanje.

„Pesma Evrovizije postaje rascepkana“, rekao je Pol Džordan stručnjak za to takmičenje poznat kao Doktor Evrovizija. „Slogan je ujedinjeni muzikom.. nažalost ona je razjedinjena kroz politiku“, rekao je on i dodao da je situacija postala „vrlo haotična i toksična“.

Na takmičenju, čije 70. izdanje treba da se održi u Beču u maju, desetine zemalja takmiče se jedna protiv druge za pobedu.

Organizatori takmičenja nastoje da stave muziku ispred politike ali je više ono puta bilo pogođeno svetskim događajima. Rusija je izbačena 2022. godine posle početka njene invazije Ukrajine.

Najveći izazov je bio rat Izraela u Gazi, kada su propalestinski demonstranti protestovali protiv Izraela ispred mesta gde su se održavala dva poslednja takmičenja Evrovizije u Bazelu u Švajcarskoj u maju i u Malmeu u Švedskoj 2024. godine.

Rat u Gazi takođe je oktrio podele u evropskom svetu emitera. Austrija koja će biti domaćin iduće godine pošto je njen pevač Dežj Džej pobedio ove godine, podržava učešće Izraela. Kako se prenosi, i Nemačka takođe podržava Izrael.

Island, Irska, Holandija, Slovenija i Španija su među zemljama koje su zapretile da će se povući iz takmičenja ako bude dozvojeno učešće Izraelu.

Protivnici učešća Izraela kritikuju kako je ta zemllja vodila rat u Gazi gde je više od 70.000 ljud poginulo, prema ministarstvu zdravlja te teritorije koja deluje pod vladom Hamasa, a čije podatke međunarodna zajednica smatra uglavnom pouzdanim. Više stručnjaka, uključujući one koje je angažovalo telo UN, rekli su da je ofanziva Izraela jednaka genocidu. Izraelska vlada više puta je branila svoj napad kao odgovor na napad militanata Hamasa 7. oktobra 2023. godine na jug Izraela gde su ubili 1.200 ljudi i oteli 251 taoca.

Izrael je takođe optuživan za mešanje u proces glasanja u Evroviziji, piše AP.

Nije jasno da li će smanjenje nasilja u Gazi, gde se drži primirje koje su izdejstvovale SAD, ili planovi EBU da se izmeni glasački proces da bi se zaštitio od političkog mešanja biti dovoljno da smiri neke emitere koji su još neodlučni oko pitanja učešća Izraela.

EBU je saopštila da će na današnjem sastanku zvaničnici biti zamoljeni da razmotre paket novih mera uključujući smanjenje broja glasova preko metode plaćanja i vraćanje profesionalnih žirija u polufinale.

Glasanje o učestvovanju će biti održano samo ako članovi emiteri odluče da te mere nisu dovoljne da zaštite neutralnost i nepristrastnost takmičenja, poručila je EBU u imejlu juče.

Članovi imaju do sredine decembra da potvrde učestvovanje iduće godine, a konačan spisak će biti objavljen do Božića, saopštila je EBU.

Zemlje koje prete bojkotom uključuju neka velika imena u svetu Evrovizije.

Španija je jedna od „velikih pet“, zemalja koje najviše doprinose takmičenju. Irska je pobedila sedam puta,što je rekord koji deli sa Švedskom, dok Island ima najveći procenat gledalaca od bilo koje zemlje, rekao je stručnjak za Evroviziju Dean Vuletic.

On je rekao da je najmanje verovatno daće Izrael odlučiti da narednu godinu preskoči, pošto njihov emiter nije ništa u tom smislu najavio.

Kontroverza oko učešća Izraela 2026.godine preti da baci senku na najavljeni povratak tri zemlje iduće godine – Bugarske, Moldavije i Rumunije posle perioda izostanka iz finansijskih ili umetničkih razloga.

„Ovde nema pobednika. Bez obzira šta se desi, da li Izrael učetvuje ili ne, da li zemlje ostaju ili ne, to nije ono što bi Evrovizija trebalo da bude. Trebalo bi da bude vesela i da se radi o približavanju ljudi uprkos politici. Nažalst mislim da je ona postala malo kao politički futbal“, rekao je Džordan.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com