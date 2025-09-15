Ostvarenje The Pitt proglašeno najboljom dramskom serijom na dodeli nagrada Emi

Bolnička drama „The Pitt“ osvojila je kasno sinoć u Los Anđelesu nagradu za najbolju dramsku seriju na dodeli nagrada Emi, Oskara američke televizije.

Serija, čija prva sezona prati uzbudljivu smenu lekarskog tima na odeljenju hitne pomoći jedne bolnice u Pitsburgu, postigla je ogroman uspeh kod kritike u SAD. Serija sa 15 epizoda bavi se raznim temama kao što su pravo na abortus i masovna ubistva.

„The Pitt“ je nadmašio druge favorite za nagradu – naučno-fantastički triler „Severance“ i „The White Lotus“, satiru o ekscesima ultrabogatih.

Nagradu za najbolju komediju osvojila je serija „The Studio“, koja se bavi raznim aspektima Holivuda od glamura do mračnije strane u kojoj vladaju licemerje i pad moralnih vrednosti.

Nagrade Emi se dodeljuju za najbolja televizijska ostvarenja i smatraju se ekvivalentom prestižnog Oskara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com