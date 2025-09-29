Otkaz zaposlenima u Nišvilu, odluka na snazi do marta 2026. i budžeta za novo izdanje festivala

Zaposleni u okviru niškog džez festivala Nišvil biće otpušteni do 1. oktobra a odluka će biti na snazi do kraja marta naredne godine kada će situacija oko budžeta za naredni Nišvil biti jasnija, najavio je direktor te manifestacije Ivan Blagojević.

On je kazao da do otpuštanja zaposlenih ne bi došlo da je Ministarstvo kulture „pravovremeno, još aprila meseca, objavilo da Nišvil nije podržan na konkursu“ jer bi organizatori, po njegovim rečima, imali vremena da izbace neke od 1.000 izvođača i smanje obim i troškove festivala.

„Iznos kojim nas je podržavalo Ministarstvo svih prethodnih godina ne bi bio dovoljan ni za ovogodišnje troškove nastupa jednog od hedlajnera prve večeri festivala, britanskog sastava Level 42. Preostalih 149 bendova rešavali smo iz drugih izvora“, naveo je Blagojević.

Kazao je da su projekcije ovogodišnjih troškova festivala rađene „na ivici noža uz žestoko obaranje troškova kako izvođača, tako i infrastrukture, razglasa, svetla, hotela i drugih organizacionih troškova“.

„Festival je deo svojih prihoda planirao za isplate plata poreza i doprinosa zaposlenih za međuperiod do sledećeg festivala, ali je zbog kašnjenja uobičajenih pet miliona podrške Ministarstva kulture isti taj novac usmerio na dobavljače koje je prethodnih godina plaćao iz sredstava Ministarstva“, naveo je direktor Nišvila.

Najavio je da će odluka o otpuštanju biti na snazi do kraja marta naredne godine kada će, po njegovim rečima, biti jasnija situacija oko narednog budžeta za Nišvil.

„Izvinjavam se svojim zaposlenima i njihovim porodicama na ovoj odluci, pozivam ih na strpljenje i nadam se da sledeće izdanje Nišvila neće pripremati u ovako rizičnim uslovima kakvi su bili letos“, naveo je direktor tog festivala.

(Beta)

