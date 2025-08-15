Otvoren 31. Sarajevo Film Festival

Ceremonija otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala održana je večeras ispred Narodnog pozorišta u tom gradu.

Ispred pozorišta se okupio veliki broj filmskih profesionalaca i građana, a oni su dočekivali glumce, reditelje i ostale visoke zvanice koje su prošetale crvenim tepihom.

Festival će trajati do petka, 22. avgusta, a u takmičarskom programu se, među 50 odabranih filmova, nalaze i ostvarenja srpskih reditelja Vladimira Tagića “Yugo Florida”, “Sorella di Clausura“ Ivane Mladenović, „Vetre pričaj sa mnom“ Stefana Đorđevića i drugi, koji će imati svoje svetske i regionalne premijere.

Otvaranju su prisustvovali gradonačelnici više gradova Bosne i Hercegovine (BiH), Crne Gore i Hrvatske, ministri u vladi Federacije BiH i drugi zvaničnici.

Crvenim tepihom prošetao je i visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit.

Otvaranju je prisustvovao i srpski glumac Dragan Mićanović, koji je član žirija takmičarskog programa na ovogodišnjem festivalu.

Festival otvara film “Paviljon” bosansko-hercegovačkog reditelja Dina Mustafića.

(Beta)

