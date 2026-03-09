Otvoren konkurs za Nagradu Dušan Mitić Car

 –  
Foto: Beta

Časopis Gledišta danas, na dan rođenja poznatog niškog fotoreportera Dušana Mitića Cara, otvorio je premijerni konkurs za godišnju nagradu koja nosi njegovo ime.

Na konkurs se mogu prijaviti profesionalni fotografi i fotoreporteri iz Srbije i inostranstva u tri kategorije: najbolja lajf fotografija, najbolja scenska fotografija i najbolja crno-bela fotografija.

Žiri može dodeliti i posebno priznanje „Carski rez“ za životno delo.

Prijem radova traje do 1. oktobra, dok će odluka žirija biti saopštena 23. oktobra, na godišnjicu Carove smrti.

Sve informacije o uslovima učešća, tehničkim specifikacijama radova i samom Pravilniku dostupne su na sajtu fotoreporter.org, na kom se podnose i prijave za učešće u konkursu.

„Pozivamo sve kolege, hroničare našeg doba, da svojim radovima nastave tradiciju koju je Dušan Mitić Car gradio – veru da dobra fotografija ne beleži samo događaj, već čuva i istinu jednog vremena“, navodi se u saopštenju organizatora.

Sve informacije o uslovima učešća i pravilniku dostupne su na sajtu fotoreporter.org.

(Beta)

