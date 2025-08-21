Otvorena izložba slika Marijane Medenica Jašović

U galeriji „Nikola Radošević“ u Uskočkoj ulici sinoć je otvorena izložba slika beogradske umetnice Marijane Medenica Jašović.

Likovna kritičarka Maja Živanović kazala je da slike Medenice Jašović mogu da se tumače kao poetski ekpresionizam, nastao pod uticajem Van Goga.

„Ta dela su odraz njenog osećanja prirode i njene raznolikosti. Bogata paleta akrilnih i uljanih slika pastuoznih nanosa, uglavnom je refleksija tog sveta, pejzaža, scena iz svakodnevnog života, odnosno uživanja u svetlosti i datosti trenutka“, navela je Živanović.

Medenica Jašović se ovom izložbom predstavila kao kompletna autorka, jer se pored slikanja uspešno ostvarila i kao dizajnerka restauriranog nameštaja i kreatorka rafinirani pletenina.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com