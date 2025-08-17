Paolo Sorentino otvorio Masterklas program na Sarajevo Film Festivalu

Italijanski reditelj Paolo Sorentino otvorio je danas program masterklasova na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu.

Sorentino je u Bosanskom kukturnom centru publici govorio o svojim počecima u filmskoj industriji i procesu stvaranja svojih poznatih ostvarenja, ali i o aktuelnim političkim pitanjima poput rata u Pojasu Gaze.

Na pitanje da li bi i kakav film snimao na Balkanu, Sorentino je rekao da se na tom području “oseća kao kod kuće”.

“Osećam određenu tugu po celoj Istočnoj Evropi. Ipak, osećam se kao kod kuće (na Balkanu)”, rekao je on.

Na pitanje kakvu ulogu film ima u percepciji nasilja, a u kontekstu rata u Pojasu Gaze, Sorentino je izjavio da “ne postoji film koji može da spreči takvu vrstu nasilja”.

“Nisam ovlašćen da pričam o tome, ali mogu da kažem uobičajenu stvar. Moje mišljenje je jednostavno, banalno – slažem se sa svima koji veruju ds se u Pojasu Gaze dešava genocid”, rekao je on.

Razgovor sa Sorentinom je vodio srpski reditelj Ognjen Glavonić, a on će tokom festivala dobiti i nagradu Počasno Srce Sarajeva.

U okviru Masterklas programa najavljeni su razgovori sa poznatim i višestruko nagrađivanim glumcima i rediteljima, poput Reja Vinstona i Vilema Dafoa.

(Beta)

