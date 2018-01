Paranoja u Holivudu: Osećamo se kao Jevreji u Nemačkoj

Posle slučaja Vajnstin i mnogih koji su usledili, u kojima su zvučna imena Holivuda godinama seksualno uznemiravala i zlostavljala mnoge žene, mahom glumice i koleginice iz sveta šou-biznisa, vlada prava paranoja i muškarci ne znaju više kako da se ponašaju. „Pravila su se promenila“, kaže jedan američki producent.

Ta pravila se tiču i naizgled nebitnih sitnica. Producentkinja i direktorka organizacije „Žene u svetu filma“ Keti Šulman za jedan američki list je izjavila kako je primetila da kada se susreće sa muškim kolegama u njihovim radnim kabinetima, vrata ostaju otvorena. To se dešava na zahtev muškaraca koji ne žele da budu optuženi za seksualno uznemiravanje. Sa druge strane, Šulmanova je primetila da se niko više pri susretu ne ljubi u obraz i ne grli.

Čini se da su svi muškarci u Holivudu, blago rečeno, postali paranoični. Oni uopšte ne shvataju šta smeju da rade, a šta ne. Svakako, oni ne žele da ih optuže za seksualno uznemiravanje. Mnogi menadžeri, producenti i uopšte poslovni ljudi u Holivudu imaju za sekretarice mlade žene, sa kojima uopšte ne znaju kako da se ponašaju.

„Nikada nisam imao nameru da ikoga uznemiravam ili bilo šta nažao učinim bilo kojoj ženi. Ali, naprosto, u svetlu svega što se dogodilo, ne znam kako da se ponašam. Muškarci u Holivudu danas žive kao nekad Jevreji u Nemačkoj“, izjavio je jedan od producenata.

Navode se i priče onih žena koje su, da bi opstale u Holivudu, morale na mnogo toga da zažmure. One tvrde da je kultura muške superiornosti oduvek sveprisutna u svetu šou-biznisa. Jedna scenaristkinja priznaje da je godinama radila na tome da u sebi izgradi psihološke mehanizme kako bi se prilagodila situaciji onda kada bi je muškarci „odmeravali od glave do pete“ ili konstantno u njenom prisustvu namerno pravili nepristojne komentare.

Jedna od bivših direktorki jedne velike producentske kuće govori da ju je šef neprekidno seksualno uznemiravao. Kad god bi ostali sami u kancelariji, njega nisu zanimali projekti, već bi joj iznova pričao da je zamišlja golu, otvoreno govorio da želi seksualne odnose sa njom, uz to javno se hvaleći lepotom tadašnje devojke.

Još sasvim nedavno druge žene koje su prijavljivale seksualno uznemiravanje ništa nisu uspele da postignu. Novinarka Kim Master napravila je još u avgustu čitavo istraživanje povodom ponašanja Roja Prajsa, šefa studija „Amazon“. Međutim, priču Kim Masters nisu hteli da objave, jer žena koja je optuživala Prajsa nije bila spremna da sve iznese u javnost. Nakon što je slučaj Vajnstin privukao mnogo pažnje, Mastersova je ipak objavila svoju priču, tada potkrepljenu izjavama žene koja je bila Prajsova žrtva. Nakon objavljivanja materijala Prajs je udaljen sa pozicije, a potom je i sam dao otkaz.

Sada neki mediji imaju posebnu rubriku u kojoj se navode novi slučajevi sumnjivog seksualnog ponašanja. Kim Masters smatra da će neizbežno doći do otkrivanja novih slučajeva. Uz to, policija Los Anđelesa je formirala operativnu jedinicu koja se bavi seksualnim deliktima. Privatni detektivi koji su se inače bavili takvim slučajevima sada ne znaju „kuda glavom udaraju“ od posla.

Holivudske aktivistkinje, koje se bore za prava žena u šou-biznisu, svesno koriste ovu situaciju kako bi korenito promenile pravila igre na duge staze. Rodna ravnopravnost ne postoji u Holivudu i situacija je zaista otužna, govori Stejsi Smit, profesorka novinarstva na Univerzitetu Južna Kalifornija. Ona vodi statistiku koja kaže da muškarci čine 75 odsto ukupnog broja aktivnih producenata i da su 85 odsto režisera muškarci.

Opra Vinfri, Ava Duverni, Riz Viterspun, žene čija imena nose specifičnu težinu u Holivudu, otvoreno se bore za jednaka prava žena u Holivudu. One se juče u to ime i zvanično formirale pokret „Vajnstin“ (Timeʼs Up). Ostaje da vidimo čime će se završiti lavina pokrenuta slučajem Vajnstin, prenosi Sputnjik.