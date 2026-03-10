Performans balerine Svetlane Zaharove i violiniste Vadima Rjepina 5. maja u Sava Centru

Ruska balerina Svetlana Zaharova i violinista Vadim Rjepin izvešće 5. maja u beogradskom Sava Centru zajednički muzičko-plesni performans pod nazivom "Pas de deux - Ples udvoje na vrhovima prstiju", saopštili su danas organizatori.

Par će u izvoditi dela Vitorija Montija, Aleksandra Glazunova, Kamija Sen-Sansa, Bruna Moretija, Petra Iljiča Čajkovskog, Astora Pjacole, Morisa Ravela, Žila Masnea i drugih autora.

Ovaj jedinstveni koncept intiman je dijalog između umetnosti, gde se gracioznost i tehničko savršenstvo Zaharove susreću sa ekspresivnošću i umetnošću muziciranja Vadima Rjepina, navodi se u saopštenju.

Performans će pratiti Beogradski kamerni orkestar i igrači Boljšoj teatra Artemija Beljakov, Mihaila Lobuhin i Igora Cvirko.

Ulaznice mogu da se kupe na „Ticket Vision“ biletarnicama, kao i onlajn.

Zaharova je prima balerina Boljšoj teatra, a njen partner Rjepin takođe ima zavidnu međunarodnu karijeru, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

