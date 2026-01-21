Pesma Evrovizije u Beču i na znakovnom jeziku sa tumačima-izvođačima

Tumači-umetnici prevodiće pesme tokom Evrovizije na znakovni jezik, ali i izvesti scensku interpretaciju.

Kako bi takmičenje za Pesmu Evrovizije, koje se ove godine održava u Beču, bilo doživljaj i za gluve i nagluve osobe, nedavno je održan poseban kasting, gde su se predstavili tumači-umetnici.

ORF je 2015. godine kao prvi javni servis, nakon pobede austrijske predstavnice Končite Vurst, uveo takozvani „performans na znakovnom jeziku“ kao deo ponude bez barijera na Evroviziji.

Od 13 tumača-izvođača koji su se predstavili na kastingu, biće izabrana grupa koja će tokom takmičenja u maju izvoditi pesme pojedinih zemalja na međunarodnom znakovnom jeziku.

Pre samog nastupa na Evroviziji predstoji još nekoliko radionica posvećenih umetničkom izrazu i telesnoj ekspresiji, saopšteno je danas u Beču.

„Performans na znakovnom jeziku“ ne znači samo prevođenje otpevanog teksta, već prenošenje cele pesme u samostalnu scensku interpretaciju. Pri tome važnu ulogu imaju i mimika, pokreti, kao i plesni elementi.

(Beta)

