Pijanista Aleksandar Madžar na BEMUS-u svira ceo Ravelov opus za klavir

Pijanista Aleksandar Madžar održaće u četvrtak, 23. oktobra koncert u Kolarčevoj zadužbini, gde će, u okviru osmog dana ovogodišnjih Beogradskih muzičkih svečanosti (BEMUS), izvesti dela francuskog kompozitora Morisa Ravela, saopštili su danas organizatori.

On će, u čast 150 godina od Ravelovog rođenja, odsvirati sva njegova klavirska dela.

Madžar je jedan od naših najpoznatijih i najuvaženijih pijanista, a on je prepoznatljiv po zaokruženim ciklusima koncerata na kojima predstavlja velike delove, odnosno celokupno klavirsko stvaralaštvo poznatih svetskih konpozitora, pri čemu se ističe njegov ciklus koncerata iz 2022. godine, kada je odsvirao sve 32 klavirske sonate Ludviga van Betovena.

Koncert počinje u 20 časova, a ulaznice mogu da se kupe onlajn.

BEMUS ove godine traje od 16. do 25. oktobra.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com