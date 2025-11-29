Pisac Marinko Arsić Ivkov otvorio 60. Sajam knjiga u Nišu

Sajam će biti otvoren do nedelje, 7. decembra, a zainteresovani mogu da ga posete svakog dana od 10 do 20 časova.

Arsić Ivkov rekao je na svečanom otvaranju da Niškom kulturnom centru duguje dvostruku zahvalnost, za to što je objavio njegov roman „NGDL“ i za to što je „organizovao impozantan Sajam knjiga“.

„Ovaj sajam neka vas podseti da u svom domu imate svoj privatni mali sajam knjiga koje su možda ljute na vas što dugo čekaju da ih posetite. Uzmite ih u ruke, pomilujte po koricama. Mislim da je to jedna od svrha ovih sajmova, da vas podsete na knjige koje imate u svojoj biblioteci“, kazao je Arsić Ivkov.

On je dodao i da je na svetu „toliko nerazumevanja, loših misli, loših raspoloženja, ružnih snova i noćnih mora, toliko nesanica, nesrećnih ljubavi, nerazumevanja, toliko mržnje, zlih ljudi, nesreće, toliko bolesti, tuge, bolesti neostvarenih želja i toliko propalih nadanja, toliko beznađa, toliko onih koji ne znaju šta će sa sobom i za koje je svet jedna velika dosada“.

„Ni za šta od ovog što sam nabrojao nema leka ni u apotekama, ni u bolnicama, ni u kafanama, ni kod nadrilekara, ali ne očajavajte. Postoji lek nadomak svake ruke, proveravan vekovima. Uzmite knjigu i držite je u ruci nekoliko trenutaka. Otvorite je, prelistajte je, uzmite lek koji vam ona nudi“, istakao je Arsić Ivkov.

Direktor Niškog kulturnog centra Srđan Savić izjavio je na otvaranju da je ove godine na Sajmu više izlagača nego prethodne godine, njih blizu 80.

„Novitet na sajmu je prisustvo Ministarstva kulture, kao pokrovitelja jednog velikog štanda, gde imamo 13 izlagača. To su oni koji nisu prisutni sa svojim štandovima na sajmu, iz finansijskih ili organizacionih razloga“, izjavio je Savić.

On je kazao da je za Niški kulturni centar kao organizatora Sajma veoma bitno i to što je u „Čairu“ ove godine i štand Republike Srpske.

„Mi smo malo fleksibilniji od Beogradskog sajma, ne insisitiramo isključivo na izdavačima i zato pominjem izlagače. Dominiraju izdavači, ali ima i niških distributera, antikvara, knjižara koji nam pomažu da bude što šarolikija lepeza izlagača koji su prisutni, da bi posetioci kada dođu mogli da nađu nešto što im nedostaje“, kaže Savić.

Sajam knjiga, najavljeno je, pratiće i druga brojna dešavanja.

Svakog dana od 12 do 19 sati biće organizovane promocije knjiga, razgovori sa književnicima i predstavljanje izglača.

Cena pojedinačne ulaznice je 200 dinara, grupna je 100 dinara, dok je za decu mlađu od sedam godina ulaz besplatan.

