Po 6.500 dolara za ploče Olivije Njutn Džon i Pink Flojd

Da biste skupo prodali ploču iz svoje kolekcije navodno je potrebno da budu zadovoljena tri kriterijuma: da je stara najmanje 40 godina, da je dobro očuvana i da svojevremeno nije odštampana u velikom tiražu. Ova nepisana pravila su potvrđena na avgustovskoj top listi najskupljih albuma.

Najveća svetska onlajn platforma za prodaju svih vrsta nosilaca zvuka, Discoqs, objavila je listu najskuplje prodatih ploča u avgustu, a na prvom mestu je 6.500 dolara vredan Ksanadu (Xanadu), promotivni 10-inčni vinil (picture disc) sa fotografijom Olivije Njutn Džon (Olivia Newton John) na ploči i pesmom grupe Electric Light Orchestra (ELO), na drugoj strani.

Ovo izuzetno retko izdanje odštampano je 1980. godine u svega tridesetak primeraka (navodno tačno 31 komad), pre no što je, nezadovoljna izabranom fotografijom pevačica zatražila da bude povučeno. Iako mnogi tvrde da je u to vreme bilo nemoguće naručiti štampanje manje od 300 komada bilo kod vinilnog izdanja, zaboravlja se snaga ženske ljutnje i mogućnost da je najveći deo proizvodnje, po Olivijinoj želji bio odmah uništen.

U svakom slučaju preživeli primerci se veoma dobro kotiraju među kolekcionarima, svakih nekoliko godina poneki vlasnik se usreći sa više hiljada dolara nakon aukcija, a rekordna je navodno donela čak 9.000 dolara.

Drugo mesto u avgustu pripalo je legendarnom albumu grupe Pink Flojd (Pink Floyd) i njenom remek delu Voleo bih da si ovde (Wish You Were Here). Naravno, ne radi se o „običnom“ izdanju kakvo je odštampano i prodato u milionskom tiražu u stotinama država, uključujući i bivšu Jugoslaviju, već o specifičnoj „Supercut“ verziji, rađenoj samo za „potpuno poludele“ HI-FI entuzijaste širom sveta, dostupnoj isključivo poštom, preko časopisa HI-FI Today.

Izdanje je uradila kuća Nimbus, poznata po objavljivanju klasične muzike, remasterovanjem originalnih traka pomoću specijalne opreme i neobičnih metoda koje omogućavaju kretanje zvuka basa između dva stereo kanala. „Cijena – prava sitnica“: 6.450 dolara.

Treće mesto drže Bitlsi (The Beatles) i njihov prvi album iz 1963. godine – Please, Please Me. Radi se, ponovo, o izdanju koje je bilo brzo povučeno iz prodaje, nakon samo nekoliko nedelja, zbog par grešaka u štampi: etikete na samoj ploči su bile crno-zlatne umesto crno-žute, izdavačka prava nekih pesama su pogrešno pripisana, a razlikuje se i mesto na kojem je upisan autor fotografije.

Ove tri greškice učinile su da prvi stereo otisak u Velikoj Britaniji postane veoma redak i da srećnim vlasnicima donese po više hiljada dolara, u avgustu tačno 4.800.

Titulu najčudnije skupe kupovine, međutim, ovog leta drži singl gotovo nepoznate soul grupe The Ravin’s iz 1969. godine, za opskurnu diskografsku kuću Detroit Ristic. Navodno su tokom čitave karijere izdali samo dva singla, a za ovaj, koji donosi pesme Your Love is What I Want i No One Can Take a Place of You, kupac je izdvojio čak 4.200 dolara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com