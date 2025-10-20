Pobednički film Sarajevo Film Festivala nagrađen u Čileu i Peruu

Film srpskog reditelja Stefana Đorđevića „Vetre, pričaj sa mnom“, pobednik ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala (SFF), osvojio je nagradu za najbolji film na Međunarodnom filmskom festivalu u Valdiviji u Čileu, kao i specijalno priznanje na Lima Alterna Međunarodnom filmskom festivalu u Peruu, saopšteno je danas.

Međunarodni filmski festival u Valdiviji postao je glavno mesto susreta čileanske kinematografije i jedan od najznačajnijih filmskih događaja u Latinskoj Americi, dok je Lima Alterna filmski festival u Peruu posvećen predstavljanju najboljeg alternativnog, nezavisnog i autorskog filma iz celog sveta.

Inspirisan ličnim iskustvima reditelja, film prati reditelja Stefana koji se, prvi put nakon smrti majke, vraća kući kako bi sa porodicom proslavio babin rođendan.

U filmu igraju članovi Đorđevićeve porodice.

Film je do sada osvojio brojne nagrade širom sveta, uključujući glavnu nagradu za najbolji film na Bolcano Film Festivalu Bozen (BFFB) u Italiji, za najbolji međunarodni dugometražni film na Guanahuato Film Festivalu (GIFF) u Meksiku, kao i glavnu nagradu na 31. Sarajevo Film Festivalu.

Dobitnik je i „East of Europe“ nagrade na CineFest Miskolc festivalu u Mađarskoj, dok je direktor fotografije Marko Brdar nagrađen za najbolju kameru na Međunarodnom filmskom festivalu na Kipru (CYIFF).

Film je, takođe, osvojio Vangard nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Vankuveru, jednom od najznačajnijih festivala u Kanadi.

