Početkom novembra u manastiru Svetih arhangela, likovna kolonija Jesen u Prizrenu

Likovna kolonija „Jesen u Prizrenu“, deseta po redu, biće održana od 1. do 8. novembra u manastiru Svetih arhangela kod Prizrena, objavio je Dom kulture „Gračanica

Učestvuju slikari Vesna Marković (Beograd), Miroslav Živković (Niš), Vlatka Milenković (Despotovac), Predrag Dragović (Beograd), Novak Novaković (Ćuprija), Đorđe Stanić (Užice) i Nataša Petejčuk (Podgorica).

Deseta godina postojanja kolonije je svedočanstvo istrajnosti u očuvanju duhovnog i kulturnog nasleđa, ali i vere u trajnu snagu umetnosti kao mosta koji spaja ljude i prostore, naveo je Dom kulture „Gračanica“ na Fejsbuku.

Tokom trajanja kolonije, umetnici će posetiti manastire Visoke Dečane i Pećku patrijaršiju.

