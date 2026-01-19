Počinje koncertna sezona Mladi za mlade 2026. u organizaciji Muzičke omladine Srbije

Muzička omladina Beograda najavljuje koncertnu sezonu Mladi za mlade 2026, jednu od najobimnijih i programski najraznovrsnijih u poslednjih nekoliko godina, saopštila je ta kulturna ustanova.

Tokom godine biće 42 koncerta, na kojima će nastupiti ukupno 43 izvođača, uključujući soliste i kamerne ansamble, iz Srbije, navodi se u saopštenju Muzičke omladine Beograda.

Sezona Mladi za mlade 2026 rezultat je otvorenog konkursa na koji je pristigao dvostruko veći broj prijava u odnosu na prethodni ciklus.

Svi prijavljeni umetnici dobili su ponudu za učešće u projektu, a program je koncipiran kroz pažljivo usklađivanje umetničkih predloga sa mogućnostima koncertnih prostora i partnerskih institucija.

Koncerti će se održavati u nekoliko beogradskih kulturnih prostora: u Galeriji Artget planirano je pet termina, u Italijanskom institutu za kulturu 12, u Legatu Josipa Slavenskog šest programa u potpunosti posvećenih muzici srpskih kompozitora, dok će se najveći broj koncerata realizovati u Ustanovi kulture Parobrod, koja je za ovu sezonu ustupila ukupno 12termina.

Program obuhvata pretežno klasičnu muziku, ali i etno i autorsku, u skladu sa dugogodišnjom programskom orijentacijom Muzičke omladine Beograda ka žanrovskoj otvorenosti.

Posebno se izdvaja koncert posvećen muzici Josipa Slavenskog, povodom 130 godina od rođenja kompozitora, kao i nastupi kamernih ansambala, etno sastava i autora koji izvode sopstvena dela.

Programi su prilagođeni specifičnostima prostora. Koncerti u Italijanskom institutu za kulturu uključuju dela italijanskih kompozitora, dok su programi u Legatu Josipa Slavenskog isključivo posvećeni srpskoj muzici. U ostalim prostorima umetnici imaju slobodu u izboru repertoara, uz mogućnost programske konsultacije, koja je prvi put uvedena upravo u ovom ciklusu.

Pored koncertnih aktivnosti, projekat Mladi za mlade 2026 obuhvata i edukativne i razvojne segmente.

Umetnicima je omogućeno učešće u međunarodnim razmenama, treninzima i radionicama, kao i uključivanje u projekte u okviru evropskih mreža.

Poseban fokus stavljen je na profesionalno osnaživanje mladih umetnika, uključujući izradu biografija, CV-jeva, profesionalnu foto-dokumentaciju i digitalnu prezentaciju na zvaničnom sajtu Muzičke omladine Beograda.

Muzička omladina Beograda realizuje projekat Mladi za mlade kao neprofitnu aktivnost, uz besplatan ulaz na sve koncerte. Sezona 2026 nastavak je obnove ovog istorijskog programa, koji postoji od samog početka rada organizacije, a koji je 2025. godine redefinisan kao platforma za afirmaciju mladih umetnika u savremenom kulturnom kontekstu.

Kompletan raspored koncerata i detalji programa dostupni su na zvaničnom sajtu Muzička omladina Beograda. https://www.muzicka-omladina.org/sr/mladi-za-mlade-2026/

(Beta)

