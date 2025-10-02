Počinje manifestacija Radost Evrope u Beogradu

Međunarodni susret dece pod nazivom „Radost Evrope“ počinje danas u Beogradu i traje do nedelje, saopštili su organizatori.

Učesnici manifestacije su deca od 7 do 15 godina koja će predstavljati svoje zemlje na karnevalu u centru Beograda, na koncertima „Susreti prijateljstva“ u Dečjem kulturnom centru Beograd, likovnom konkursu i gala koncertu.

Na 56. Međunarodnom susretu dece Evrope, susrešće se dečaci i devojčice iz Jermenije, Bosne i Hercegovine, Litvanije, Bugarske, Mađarske, Nemačke, Slovačke, Severne Makedonije, Slovenije, Turske, Ukrajine, Crne Gore, Namibije i Srbije.

Srbiju će na ovogodišnjoj manifestaciji predstaviti deca iz Umetničkog centra „Talija“ i Sportsko-plesnog kluba „Kreativa“.

„Manifestacija će tradicionalno početi karnevalom u centru grada – svečanim defileom kostimiranih učesnika manifestacije, 2. oktobra, od 12 časova od Trga Republike do Kalemegdana. Veliki završni koncert biće u nedelju, 4. oktobra u Sava Centru, od 18.00 časova, uz direktan prenos na Radio-Televiziji Srbije“, najavili su organizatori.

Ulaznice za tu manifestaciju su besplatne, ali je neohpodno uzeti ih na portirnici Dečjeg kulturnog centra u Beogradu.

Urednica Međunarodnog likovnog konkursa „Radost Evrope“ Lidija Seničar navela je da je ove godine stiglo 2.610 likovnih radova, a svi nagrađeni biće na izložbi Galeriji Dečjeg kulturnog centra Beograda, na svečanom otvaranju 2. oktobra u 17 časova, kada će biti uručene i nagrade.

„Pre otvaranja izložbe, u 16 časova, biće druženje s članovima stručnog žirija, gde ćemo razgovarati o dečjem likovnom stvaralaštvu. Izložba će biti otvorena do kraja oktobra“, navela je Seničar.

Manifestacija „Radost Evrope“ postoji od 1969. godine, a nastala je povodom Svetskog dana deteta.

