Počinju Dani palestinskog filma u SKC, organizatori studenti u blokadi

U Studentskom kulturnom centru (SKC) u Beogradu danas počinju Dani palestinskog filma u organizaciji studenata u blokadi.

Tokom festivala, koji će trajati do petka, 6. juna, biće više filmskih projekcija, kao i tribina i razgovora sa studentima i aktivistima, najavili su studenti u blokadi na svom zvaničnom Instagram nalogu.

Prve projekcije zakazane su za danas u 17 časova, kada će u velikoj sali SKC biti prikazano nekoliko kratkih filmova, poput „Oni ne postoje“ (They do not exist) u režiji Mustafe Abu Alija, „Deca bez detinjstva“ (Children without childhood) Kadidžeha Habašneha i „Ma’alul slavi svoje uništenje“ (Ma’loul celebrates its destruction) Majkla Kleifija.

Studenti u blokadi organizovali su Dane palestinskog filma kao reakciju na najavu Doma omladine Beograda (DOB) da će se tamo, u istim terminima, održavati Dani izraelskog filma.

Dom omladine je taj festival odložio, a novi datumi i dalje nisu objavljeni.

(Beta)

