Posetioci Exita ujedinjeni u želji da se vrate na festival svake godine!

Na ovogodišnjem EXIT festivalu odzvanjali su najveći hitovi, ali i žamor najrazličitijih jezika sveta koje je donelo više od 200.000 ljudi okupljenih iz 120 zemalja. Gosti iz Turske, Slovenije, Nemačke, Francuske, Holandije, Mađarske, Velike Britanije, Austrije, Australije, Novog Zelanda, Čilea i mnogih drugih zemalja okupili su se u Novom Sadu, na velikoj proslavi muzike, ljubavi i slobode, od 6. do 9. jula na predivnoj Petrovaradinskoj tvrđavi koja je pored festivalske atmosfere i sjajnog programa ono što posetioci izdvajaju kao najbolji deo Exita.

Posetioci su sa Tvrđave ove godine sišli srećni, uzbuđeni, i puni uspomena koje su im ova četiri dana donela. „Toliko je dobro”, „festival je sjajan”, „imali smo stotinu stvari koje nam se dopadaju”, „festival je ispunio sva moja očekivanja i više od toga”, samo su neki od utisaka posetilaca, iako je svačije festivalsko iskustvo jedinstveno i drugačije, svi su ujedinjeni u želji da se na EXIT vrate i sledeće godine, i svake naredne!

EXIT kamperi: „Vratićemo se svake godine!”

Exitov kamp i ove godine je tradicionalno ugostio fanove festivala iz 70 zemalja sveta, sa 4.000 posetilaca kapacitet kampa je bio popunjen, a žurka na novosadskoj plaži Štrand na kojoj je smešten nije stala od otvaranja do zatvaranja kampa. Posetioci su naglasili koliko im je u kampu ugodno i da im je dostupno sve što jednom kamperu može biti neophodno, a sjajna lokacija, dobra muzika i zabavni i prijatni ljudi iz celog sveta obeležili su festivalsko iskustvo kampera. Neki od njih po prvi put su se odlučili za ovu vrstu akomodacije i mada su imali ozbiljan tempo kada je praćenje festivalskog programa u pitanju, kažu kako su i Tvrđava i Štrand u potpunosti ispunili njihova očekivanja. „Toliko je dobro! Imali smo samo jedan problem i stotinu stvari koje nam se dopadaju. Problem je u tome što spavamo samo 2 sata! Ali toliko volimo Novi Sad, volimo Srbiju, drago nam je što smo ovde na Exitu jer je festival sjajan!”, izjavio je jedan od posetilaca iz Rusije.

Ekipa iz Exitovog kampa imala je mnogo toga da kaže i o samom festivalu, a najveći broj komplimenata odnosio se upravo na masovnost festivala i veliku raznovrsnost programa. „Mislim da je EXIT veoma kul i ima mnogo različitih bina, a lokacija je veoma jedinstvena! Nikada ranije nisam bila na ovakvom festivalu. Zvuk je takođe odličnog kvaliteta a bine su zaista kul!”, rekla je gošća iz Francuske.

Nekim kamperima ovo je bio prvi EXIT koji su posetili, a nekima i prvi festival koji su posetili u životu, a ni jedni ni drugi nisu krili svoje oduševljenje, te su i obećali da će se na EXIT vraćati i narednih godina. „Ovo je moj prvi festival u životu, zaista uživam!”, „Sjajan je festival, lepo je vreme i mnogo mi se dopada tvrđava na kojoj je festival”, „Ovo nam je prva godina ovde i nadam se da ćemo se vratiti i sledeće, i sledeće i svake godine!”, „Došli smo da slušamo techno! Ovo nam je prvi put, jako nam je lepo i sigurno ćemo se vratiti i sledeće godine!”, „Festival je ispunio sva moja očekivanja i više od toga!”, ovo su samo neki od komentara koje su kamperi podelili o Exitu.

Najveći broj kampera doputovao je u Srbiju ovog jula upravo zbog kultnog electro-punk sastava The Prodigy i rap bogova Wu-Tang Clan. Iako je EXIT godinama unazad prepoznat u celoj Evropi i šire, ima onih koji su za festival saznali zahvaljujući svojim omiljenim bendovima, ne zbog toga što su se našli na programu, već zato što je EXIT i njihov omiljeni festival! Tako su neki od posetilaca došli u Novi Sad upravo zbog toga što je Liam Howlett iz benda The Prodigy svojevremeno izjavio da je EXIT njihov omiljen festival. „Ovde sam pre svega zbog The Prodigy-ja. Čuo sam za ovaj festival pre mnogo, mnogo godina jer sam fan Prodigy-ja, a oni su rekli da im je ovo omiljeni festival. Odlučio sam da moram biti ovde, samo sam kupio ulaznicu i došao!”, izjavio je jedan od posetilaca.

Kamperi su podelili i svoje utiske sa nastupa, i evidentno je da je upravo koncert kultnog sastava The Prodigy jedan od trenutaka koji su obeležili ovogodišnji EXIT. „Došli smo da čujemo The Prodigy”, „Došli smo najviše zbog Prodigy-ja, bilo je sjajno, atmosfera je bila neverovatna”, „Bilo je mnogo ljudi i mnogo skakanja, bilo je divno”, „Došao sam zbog The Prodigy-ja, The Prodigy je verovatno najbolja grupa na svetu!”, izjavili su posetioci.

Pored electro-punk pionira, publika je ovogodišnji EXIT posetila i zbog Wu-Tang Clana, Skrillexa, Indire Paganotto, Amelie Lens, Sofi Tukker, Alessa, Eryc Prydza, Hot Since 82, Camelphata i mnogih drugih izvođača koji su tokom četiri dana na Petrovaradinsku tvrđavu doneli najraznovrsnije žanrove, a u Novi Sad najrazličije ljude iz svih krajeva sveta, koje spaja ljubav prema muzici i festivalima. Sloboda, energija, euforija, ljubav i zajedništvo ponovo su bile glavne zvezde festivala, a mogućnost da se na Exitu izgubiš između bina, i zalutaš po šancima dok ne nađeš sebe je ono što ovaj festival čini magičnim.

(Beta)

