Posle 27 godina objavljen „ponižavajući“ intervju s Kurt Kobejnom

Kurt Kobejn je 1991. godine, nekoliko dana pre izlaska albuma “Nevermind“, najuspešnijeg albuma Nirvane, dao intervju 21-godišnjem studentu Robertu Lorusu koji je snimak intervjua objavio tek krajem novembra, 27 godina kasnije.

„Moj ponižavajući intervju s Kurtom Kobejnom, 20. septembra 1991. godine“, naslov je teksta u okviru kog je objavio snimak. „Ne glumim lažnu skromnost kad ovo kažem, ovo je objektivno užasno po svim novinarskim standardima“, napisao je Loruso i objasnio zašto smatra da je loše odradio taj intervju.

„Moja pitanja su bila vrlo loše oblikovana jer sam obavio slabo istraživanje koje je bilo i netačno“, objasnio je. Međutim, kaže da je odlučio da objavi intervju jer je „to ipak deo istorije“. „I prijatelji mi stalno dosađuju da objavim to smeće“, dodao je.

Intervju je odrađen u Kanadi, tačnije u Ontariju. „Dok smo razgovarali, imao sam osećaj da on uopšte ne uživa u svom uspehu. Nisam to tada mogao da razumem. Bio sam toliko opijen njegovim talentom i uspehom, bio sam ljubomoran, tako da uopšte nisam mogao da shvatim zašto je on toliko indiferentan prema svemu tome. Nekoliko godina kasnije postalo mi je jasno. Shvatio sam da uspeh ne znači baš ništa ako ti se svet raspada. Depresija je okrutan lopov koji ti oduzme život u samo jednom trenutku. To me i dalje rastužuje“, napisao je Robert.

Između ostalog, Kurt se u tom intervjuu osvrnuo na „bele repere“.

„Ja sam obožavalac rep muzike, ali većina te muzike je toliko puna mržnje da se uopšte ne mogu nositi s tim. Nisam zapravo fan, ali je volim i poštujem jer je to jedan od retkih originalnih oblika muzike, ali kad belac repuje, to je kao kad gledaš belca kako pleše. Ne znamo da plešemo i ne znamo da repujemo“, rekao je Kobejn tad.

