Poznati reper iznenadio ćerke božićnim poklonim (video)

Hip hop mogul i biznismen, Šon ‘Didi’ Kombs priredio je ćerkama na Božić veliko iznenađenje i poklonio im ono o čemu maštaju skoro sva deca.

Na video snimku objavljenom na Tviteru i Instagramu, Didi je u nedelju ćerkama doneo tri poklona. – Ovde sam da ispunim vaše snove. Ako želite sa sanjate o nečemu, slobodno to i uradite, a sada ću vam predstaviti i živi dokaz za to, rekao je 48-godišnji otac i iz kese izvadio štene. Njegove 11-godišnje ćerke bile su oduševljene novim članom porodice i od sreće su i zaplakale.

Kako je izgledao ovaj radosni Božić u porodici Koms, pogledajte na snimku.

IF THIS AIN'T CHRISTMAS, I DON'T KNOW WHAT IS!!!! pic.twitter.com/VLylteOwQs

— Diddy (@Diddy) December 26, 2017