Pred veliki nastup u Beogradu ARTBAT lansirali još jedan hit – pogledaj spot za „Remember”

Dok brojimo dane do njihovog povratka pred regionalne fanove na velikoj No Sleep žurci 11. novembra u Luci Beograd, vodeći svetski DJ duo ARTBAT objavili su novi hit! Singl „Remember“ prati i sjajan futuristički spot, a objavili su ga na svojoj izdavačkoj kući Upperground! Artur i Batiš i ovog puta donose njima karakterističan, intenzivan i emotivno nabijen zvuk koji nose moćne bas linije i sintovi koji kao da su ceo vek ispred današnjice.

ARTBAT – Remember (Official Video)

„’Remember’ je proputovala sa nama širom sveta, zatvorila mnoge sjajne žurke i puna je najboljih iskustava, osećanja i emocija koje smo zajedno proživeli. Srećni smo što je delimo sa vama” – napisao je popularni dvojac na svom Instagram nalogu. U te zajedničke uspomene utkana je i spektakularna tročasovna završnica prošlogodišnjeg EXIT festivala koju su ARTBAT priredili na mts Dance Areni, kada su fanovi imali priliku da među prvima čuju ovo, tada još uvek neobjavljeno izdanje.

ARTBAT su jedan od retkih DJ tandema koji su uspeli da steknu globalnu popularnost, istovremeno ostajući verni andergraund zvuku. U pitanju je istančana plesna muzika sa jakim bas linijama, energičnim sintisajzerima i gruvom koji daje kosmičku atmosferu svakoj žurci na kojoj se pušta njihova muzika. Počeli su kao hitmejkeri na etiketama Afterlife i Solomunovom Diynamic-u i vrlo brzo dostigli status apsolutnih hedlajnera najvećih svetskih festivala, a od 2021. izdaju za sopstvenu izdavačku kuću UPPERGROUND, na kojoj se nalazi i upravo objavljena „Remember“.

Novo izdanje spremno da osvoji plesne podijume širom sveta sigurno će doneti i na veliku No Sleep žurku, koju predvode 11. novembra! Najava njihovog dolaska podigla je čitav region na noge – ulaznice se prodaju tempom koji je već premašio više od 70% kapaciteta najvećeg lučkog Hangara u njegovoj maksimalnoj konfiguraciji, a fanovi stižu iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije, BiH, Crne Gore, ali i iz Rumunije, Bugarske, Mađarske, Italije i Francuske! Pridružuju im se i kraljevi festivalskih završnica, dvojac Adana Twins, a još novih imena biće uskoro objavljeno.

Ulaznice su dostupne na sajtu No Sleep festivala, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online. U ponudi se nalaze regularne i VIP ulaznice, po promo cenama od 1.990 i 3.590 dinara, a aktuelne cene važe najkasnije do 3. novembra do kraja dana, ili ranije, do isteka zaliha!

(Beta)

