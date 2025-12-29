Predstavljena monografija ‘Zoran Radmilović – na radiju i televiziji’

U monografiji je sve ono što je Zoran ostavio u baštini Radio-televizije Srbije, odnosno 200 fotografija iz programskog arhiva i QR kodovi putem kojih čitaoci mogu da čuju radio-drame u kojima je igrao i vide inserte iz televizijskih ostvarenja.

Glumica Svetlana Ceca Bojković rekla je da je on bio jedan od vrhunskih komičara. “Bio je glumac raskošnog talenta, ali nije ga pustio da taj talenat sam za sebe radi , nego ga je vrlo marljivo, inteligentno i studiozno brusio kroz svoj kratak život. Veliki je njegov opus, publika ga zna po Radovanu, je l da, ali on je imao veliki opus ozbiljnih drama koje je igrao i to briljantno”, rekla je ona.

Glumac Milan Caci Mihailović za Radmilovića kaže da je neponovljiv umetnik, kolega, te da se Atelje 212 oprašta od kapetana broda, od glumca koji se rađa jednom u 100 ili 200 godina.

“Neko je davno rekao da je Zoran Radmilović incident, da je elementarna nepogoda, u najlepšem smislu te reči. Ne znam zaista glumca o kome je toliko knjiga napisano.”, kazao je Mihailović.

Mihailović kaže i da je Radmilović bio inspiracija mnogobrojnim likovnjacima.

Reditelj Stanko Crnobrnja prisetio se kada je prvi put gledao Radmilovića.

“Pogledamo kralja Ibija i to je bio jedan od prvih velikih šokova u mom životu, kad je kultura u pitanju i kad je umetnost u pitanju, jer ta vrsta energije koja je izlazila na publiku je nama mladima bila vrlo poznata, a istoveremno neverovatno čudesna,” rekao je Stanko.

Govorio je o glumčevom pogledu i kako kaže, Radmilović je bio čovek koji je taj glumački alat najbolje koristio.

“ Ja sam stvarno bio fasciniran njegovom hrabrošću, to je bio čovek izuzetne hrabrosti, ne samo u toj poslednjoj godini života kojoj sam ja svedok, nego i uopšte kao umetnik”, kazao je on.

Crnobranja je rekao da Zoran pripada velikoj četvorci srpskih komičara druge polovine 20. veka, a to su Mija Aleksić, Miodrag Petrović Čkalja, Milan Lane Gutović i on.

Zoran Radmilović bio je srpski i jugoslovenski pozorišni i filmski glumac. Ostvario je uloge u više od 200 radio-drama i komedija, učestvovao u više od 1.000 dramskih minijatura radio-serija Jovanović, igrao u 40 televizijskih drama i više od 30 serija.

(Beta)

