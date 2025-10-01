Premijera kratkih etnografskih filmova u subotu u Centru za kulturu Požarevac

U maloj sali Centra za kulturu Požarevac, u subotu 5. oktobra od 19 časova, biće održana premijera četiri kratka etnografska filma, nastalih u okviru Međunarodne škole vizuelne antropologije, koju organizuje Centar za vizuelnu antropologiju VAC.

Polaznici škole, koji dolaze iz 12 zemalja sveta – Argentine, Nemačke, Indonezije, Italije, Velike Britanije, Indije, Turske, Australije, Poljske, Rusije, SAD i Hrvatske – tokom sedmodnevnog istraživanja u Požarevcu i okolini beležili su prostore, ljude i njihove priče, spajajući antropologiju i umetnost kroz naučni i eksperimentalni filmski izraz.

Rezultat intezivnog etnografskog rada na terenu su četiri filma povezana zajedničko temom ovogodišnje radionice – „Radništva u nastajanju“.

Jedna filmska ekipa fokusirala se na Hotel Dunav, nekadašnje mesto okupljanja i proslava, kroz čiju arhitekturu i sećanja zaposlenih žele da prikažu aktuelni odnos prema radu.

Druga grupa istražuje napuštene prostore grada, promatrajući ih istovremeno kao liminalna mesta postindustrijskog grada, dok je treći tim obradio temu gastarbajterskih kuća i njihov odnos za zajednicama.

Četvrti film posvećen je muslimanskoj i romskoj zajednici u Kostolcu, sa posebnim naglaskom na muziku i duhovne prakse kao način upoznavanja i razumevanja zajednice.

Direktor VAC-a i mentor na toj radionici Relja Pekić naveo je da je cilj ovogodišnjeg izdanja decentralizacija – ne samo škole, već i čitave mreže antropologa i filmskih radnika.

„Ovim filmovima želimo da damo glas lokalnim zajednicama i ponudimo različite perspektive koji što vernije prikazuju identitet jednog grada ili okolnih mesta. U vremenu kada su društvene stvarnosti sve više fragmentisane, iskrivljene ili zamagljene dominantnim narativima, angažovani etnografski film postaje moćno sredstvo za otkrivanje onoga što je skriveno, utišano ili zanemareno. Ovaj program praktikuje terenski rad ne kao pasivno posmatranje, već kao utelovljeno učestvovanje – hodanje, slušanje kroz Požarevac i kooperativni rad sa protagonistima filma“, kazao je Pekić.

Nakon projekcije filmova na premijeri, publika će imati prilike da se upozna sa međunarodnim učesnicima, mentorima i volonterima ovogodišnje Škole vizuelne antropologije.

(Beta)

