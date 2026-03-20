Preminuo Čak Noris

Čuveni majstor borilačkih veština i zvezda akcionih hitova poput „Delta Force“ i „Missing in Action“, Čak Noris (86), preminuo je u četvrtak ujutru na Havajima, saznaje TMZ.

Vest o smrti potvrdila je njegova porodica potresnim saopštenjem:

„Teška srca naša porodica deli vest o iznenadnoj smrti našeg voljenog Čaka Norisa, koja se dogodila u četvrtak ujutru. Iako bismo želeli da zadržimo privatnost u vezi sa okolnostima, želimo da znate da je bio okružen svojom porodicom i da je otišao u miru“.

U dirljivoj objavi na društvenim mrežama, najbliži su dodali:

„Živeo je život s verom, svrhom i nepokolebljivom posvećenošću ljudima koje je voleo“.

Odlazak poslednjeg „Teksaškog rendžera“

Čak Noris će ostati upamćen kao jedna od najvećih ikona akcionog filma osamdesetih godina prošlog veka. Ali i po nezaboravnoj ulozi Kordela Vokera u hit seriji „Voker, teksaški rendžer“, koja je dominirala malim ekranima tokom devedesetih.

Iako se poslednjih decenija povukao iz aktivne glume, publika ga je sa oduševljenjem videla u manjim ulogama, poput one u filmu „The Expendables 2“ (Plaćenici 2) iz 2012. godine.

Pored filmske karijere, Noris je bio nosilac crnog pojasa u nekoliko borilačkih veština, a 1989. godine dobio je svoju zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih. Zanimljivo je da je 2010. godine postao i počasni član pravih Teksaških rendžera.

„Ja ne starim, ja prelazim na novi nivo“

Poslednjih godina Čak se suočavao sa velikim gubicima u privatnom životu. Njegova majka preminula je 2024. godine. U decembru prošle godine ostao bez prve supruge, Dajen Holček.

Samo deset dana pre smrti, 10. marta, Čak Noris je proslavio svoj 86. rođendan. Tim povodom objavio je video sa Havaja na kojem se vidi kako se bori sa protivnikom, uz poruku koja je oduševila fanove širom sveta:

– Ja ne starim… ja samo prelazim na sledeći nivo.

Nažalost, legendarni borac je svoj poslednji nivo dostigao juče, ostavljajući iza sebe neizbrisiv trag u istoriji kinematografije i pop kulture.

(Informer.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com