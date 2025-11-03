Preminuo dramaturg i teatrolog Radomir Putnik

Nekadašnji direktor Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, dramaturg i teatrolog Radomir Putnik preminuo je u 79. godini, objavio je taj teatar.

U saopštenju Narodnog pozorišta se ocenjuje da su srpsko pozorište i kultura „izgubili jednog od svojih izuzetno mudrih, odanih i plemenitih stvaralaca“.

„Tokom bogate karijere napisao je oko 1.500 pozorišnih i književnih kritika za Treći program Radio Beograda, svedočanstava o jednom vremenu, o umetnicima i o magiji scene koju je duboko razumeo i voleo. Njegov doprinos srpskoj kulturi, posebno u oblasti teatrologije, ostaje trajan i neprocenjiv. Bio je vrhunski profesionalac, urednik, pedagog i autor, čovek bogate erudicije i pronicljivog duha“, piše u saopštenju.

Putnik je diplomirao dramaturgiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu a od maja 1993. do februara 1997. godine bio je direktor Drame Narodnog pozorišta u Beogradu.

Kao dramaturg i pisac, stvarao je i u medijima radija i televizije, pišući originalne drame i adaptacije a za dugogodišnji rad i stvaralačku posvećenost nagrađivan je mnogim priznanjima, među kojima se izdvaja Sterijina nagrada za životno delo, koju je primio ove godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com