Preminuo Halid Bešlić

Legenda narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, potvrđeno je za portal „Avaz“.

Halid Bešlić je već neko vreme boravio na KCUS-u zbog zdravstvenim problema s kojima nije uspeo da se izbori.

Podsećamo, Halid Bešlić je osetio zdravstvene probleme tokom koncerta u Banjoj Luci, nakon čega je hospitalizovan. Tokom prošlog meseca je prebačen na odeljenje onkologije

Halid Bešlić rođen je 20. novembra 1953. u selu Vrapci kod Knežine, u opštini Sokolac, tadašnjoj Jugoslaviji. Odrastao je u skromnim okolnostima, okružen tradicionalnim vrednostima i muzikom koja je bila sastavni deo seoskog života. Još kao dečak učestvovao je u radu kulturno-umetničkih društava, a upravo će ta rana iskustva oblikovati njegovu strast prema pevanju i sceni.

Nakon služenja vojnog roka preselio se u Sarajevo, gde je počeo da nastupa po restoranima i kafanama. Publiku je osvajao toplinom glasa i jednostavnošću nastupa, što je ubrzo privuklo pažnju diskografskih kuća.

Prve singlove objavio je krajem sedamdesetih, a 1981. godine izašao je njegov debitantski album Sijedi starac. Tokom osamdesetih godina Halid postaje jedno od najprepoznatljivijih imena jugoslovenske muzičke scene.

Njegove pesme, među kojima su Neću, neću dijamante, Budi budi uvijek srećna i mnoge druge, postale su evergrini koji se i danas pevaju na svadbama i zabavama širom regiona. Njegov specifičan glas, mešavina melanholije i snage, učinio ga je omiljenim među publikom različitih generacija.

Rat u Bosni i Hercegovini 1990-ih obeležio je i njegov život i karijeru. Umesto da se povuče, Halid je održao više od pet stotina humanitarnih koncerata širom Evrope, prikupljajući pomoć za žrtve rata. Muzika mu je u tom razdoblju postala sredstvo borbe, solidarnosti i očuvanja identiteta.

Nakon rata nastavio je da snima i nastupa, a album Halid 08 iz 2007. doneo mu je jedan od najvećih hitova karijere – Miljacku, pesmu koja je ubrzo postala nezaobilazni klasik.

Od 1977. godine bio je u braku sa suprugom Sejdom, a njihov ljubav trajala je skoro 50 godina uprkos svim usponima i padovima koje je donela Halidova popularnost. Jedan od najtežih trenutaka u njegovu životu dogodio se 2009. kada je doživeo tešku prometnu nesreću.

Zadobio je ozbiljne povrede, a lekari nisu uspeli da spasu njegovo desno oko uprkos brojnim operacijama u Bosni i Hercegovini, Turskoj i Belgiji. Uprkos svemu, Halid se neverovatno brzo oporavio i već iste godine vratio na pozornicu.

