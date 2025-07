Preminuo holivudski glumac Majkl Madsen, poznat u filmova Kventina Tarantina

Američki glumac Majkl Madsen (Michael), poznat po ulogama u filmovima Kventina Tarantina (Quentin) „Ulični psi“ i „Ubiti Bila“, preminuo je od srčanog udara, saopštili su danas njegovi agenti.

„Majkl Madsen je bio jedan od najznačajnijih holivudskih glumaca, koji će mnogima nedostajati“, rekli su njegovi agenti.

Glumac (67) je pronađen mrtav danas u svom domu u Malibuu.

U karijeri dugoj više od 40 godina, glumac se pojavio u više od 300 filmova.

Njegova najznačajnija uloga ostaje gospodin Blond, kriminalac i psihopata koji uživa u mučenju policajca u filmu „Ulični psi“ iz 1992. godine.

Madsen je nastavio saradnju sa Tarantinom i u oba dela film „Ubiti Bila“ kao i u filmu „Omražena osmorka“.

Glumio je i u ostvarenjima „Doni Brasko“ i „Telma i Luiz“.

Madsen je nekoliko puta bio u u Beogradu. On je u februaru 2013. godine, bio je počasni gost i domaćin otvaranja 41. izdanja FEST-a.

Glumac je objavio nekoliko zbirki poezije među kojima su „Burning in Paradise“ i „Expecting Rain“ i pripremao je knjigu „Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com