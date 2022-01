Preminuo slavni rok pevač i glumac, pamtimo ga po filmu ‘Kosa’ (video)

Muzičar i glumac Majkl Li Adej, poznatiji kao Meat Loaf, preminuo je u 74. godini, piše Deadline. Nagrađivani muzičar preminuo je u četvrtak, a do poslednjeg trenutka uz njega je bila njegova supruga Debra.

Njegov agent Majkl Grin potvrdio je tužne vesti. Dodao je da su pevačeve ćerke Perl i Amanda i mnogi bliski prijatelji imali priliku da se oproste se od Majkla tokom poslednja 24 sata njegovog života. Uzrok smrti nije objavljen.

„Znamo koliko je značio mnogima od vas i zaista cenimo svu ljubav i podršku dok prolazimo kroz ovo tužno razdoblje zbog gubitka tako inspirativnog umetnika i predivnog muškarca“, piše u saopštenju porodice.

Slavni Teksašanin, poznat po svojem impresivnom vokalu, svoju karijeru započeo je krajem 60-ih nastupajući sa zvezdama poput Van Morisona. Potom je glumio u mjuziklu Kosa, nakon čega je započeo solo karijeru.

Meat Loafov album Bat Out of Hell jedan je od 35 najprodavanijih albuma u istoriji SAD-a. Njegovi singlovi Two Out Of Three Ain’t Bad i Paradise by the Dashboard Light bili su na 11. i 39. mestu Billboard Hot 100 liste. Dobio je nagradu Gremi za najbolje solo rok vokalno izvođenje 1994. godine za pesmu I’d Do Anything for Love.

