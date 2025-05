Prijavi se na Play @ EXIT konkurs i zasviraj na 25. izdanju EXIT festivala!

EXIT i Visa otvaraju tradicionalni konkurs Play @ EXIT, u okviru kog će odabrani autorski bendovi ili samostalni izvođači imati priliku da nastupe na kultnim Visa Fusion ili Explosive binama, na jubilarnom, 25. izdanju festivala od 10. do 13. jula, a prijave traju od 16. maja, do 6. juna.

Konkurs Play @ EXIT i ove godine pruža autorskim muzičarima i bendovima priliku da se u punom sjaju predstave publici na jednoj od najstarijih i najuticajnih festivalskih bina – eklektičnoj Visa Fusion, kao i kultnoj žestokoj Explosive bini, podstičući na taj način rad i razvoj novih izvođača. Odabrani će imati priliku da pokažu svoj talenat na ovogodišnjem izdanju EXIT festivala, koje će biti održano od 10. do 13. jula, a prijave su otvorene od 16. maja do 6. juna 2025. godine.

Bendovi i muzičari mogu se prijaviti na Play @ EXIT konkurs putem formulara na ovom linku.

Konkurs je namenjen novim bendovima i izvođačima sa autorskim pesmama, koji svoju muziku izvode uživo, bez obzira na to da li imaju izdavača ili ne. Od prijavljenih kandidata očekuje se da dostave najmanje dve autorske numere dostupne na nekom od striming servisa, svoje podatke, prateću biografiju, fotografiju i naznačen muzički žanr.

Za selekciju pobednika ovogodišnjeg Play @ EXIT konkursa zadužen je stručni tim sačinjen od dugogodišnjih programskih menadžera Exita. Plasirani izvođači imaće priliku da podele binu sa nekim od vodećih svetskih i regionalnih muzičkih imena, među kojima su i do sada objavljeni Total Chaos, Public Serpents i The Drowns iz Amerike, Billy Liar, Heavy Lungs i The Meffs iz Velike Britanije, This Means War iz Belgije, Perkele iz Švedske, Meryl Streek iz Irske, Eskröta i Krisiun iz Brazila, The Committee i Impiety iz Singapura, Nihilo iz Italije, Vlkn iz Mađarske, Ocean of Another i Pi*ke Vrište iz Hrvatske, uz domaće Džoni Midnajt Trio, Pure Impact, Lower Parts of Human Sludge i mnoge druge.

