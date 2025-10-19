Prijavljena krađa u Luvru, muzej danas zatvoren

Dogodila se krađa jutros na otvaranju muzeja Luvr u Parizu, rekla je francuska ministarka kulture Rašida Dati na mreži Iks, a muzej je objavio da će biti zatvoren „iz vanrednih razloga“.

„Krađa se dogodila jutros na otvaranju Muzeja Luvr. Nema povređenih. Ja sam na licu mesta sa timovima iz muzeja i policije. U toku je utvrđivanje činjenica, napisala je Dati na mreži Iks.

Iz njenog okruženja je za agenciju Frans pres rečeno da su jedan ili više izgrednika ušli u muzej, bez davanja naznaka o mogućoj krađi umetničkih dela.

Kako navodi Frans pres, za sada nije moguće stupiti u kontakt sa predstavnicima muzeja.

(Beta)

