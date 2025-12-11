Prijavljeno više od 180 naslova za NIN-ovu nagradu

Na konkurs za ovogodišnju NIN-ovu nagradu za najbolji roman do sada je stiglo više od 180 naslova a konačni spisak dela prijavljenih za to književno priznanje biće utvrđen 15. decembra, saopštio je taj nedeljnik.

Foto: Beta

Prema propozicijama, konkurs je otvoren do 1. decembra ali postoji mogućnost prijave do 15. decembra za romane objavljene u prve dve nedelje poslednjeg meseca u godini, uz prethodnu najavu.

Konačni spisak pristiglih naslova biće poznat u narednom broju NIN-a, koji će biti objavljen u četvrtak 18. decembra.

Dobitnik 72. NIN-ove nagrada biće poznat krajem januara naredne godine.

Žiri za tu književnu nagradu čine predsednik Aleksandar Jerkov i članovi Adrijana Marčetić, Vladimir Gvozden, Mladen Vesković i Jelena Mladenović.

Aktuelni laureat je Marinko Arsić Ivkov, kome je priznanje pripalo za roman naziva „NGDL“.

Jedini pisac koji je tri puta dobio NIN-ovu nagradu je Oskar Davičo, dvostruki laureati bili su Dobrica Ćosić, Živojin Pavlović, Dragan Velikić i Svetislav Basara, a najmlađi laureat je Vladimir Arsenijević, koji je 1994, sa 29 godina, nagrađen za roman „U potpalublju“.

(Beta)

