Prijavljeno više od 180 naslova za NIN-ovu nagradu

Prema propozicijama, konkurs je otvoren do 1. decembra ali postoji mogućnost prijave do 15. decembra za romane objavljene u prve dve nedelje poslednjeg meseca u godini, uz prethodnu najavu.
Konačni spisak pristiglih naslova biće poznat u narednom broju NIN-a, koji će biti objavljen u četvrtak 18. decembra.
Dobitnik 72. NIN-ove nagrada biće poznat krajem januara naredne godine.
Žiri za tu književnu nagradu čine predsednik Aleksandar Jerkov i članovi Adrijana Marčetić, Vladimir Gvozden, Mladen Vesković i Jelena Mladenović.
Aktuelni laureat je Marinko Arsić Ivkov, kome je priznanje pripalo za roman naziva „NGDL“.
Jedini pisac koji je tri puta dobio NIN-ovu nagradu je Oskar Davičo, dvostruki laureati bili su Dobrica Ćosić, Živojin Pavlović, Dragan Velikić i Svetislav Basara, a najmlađi laureat je Vladimir Arsenijević, koji je 1994, sa 29 godina, nagrađen za roman „U potpalublju“.
(Beta)
