Prijavljeno više od 180 naslova za NIN-ovu nagradu

Na konkurs za ovogodišnju NIN-ovu nagradu za najbolji roman do sada je stiglo više od 180 naslova a konačni spisak dela prijavljenih za to književno priznanje biće utvrđen 15. decembra, saopštio je taj nedeljnik.

Prema propozicijama, konkurs je otvoren do 1. decembra ali postoji mogućnost prijave do 15. decembra za romane objavljene u prve dve nedelje poslednjeg meseca u godini, uz prethodnu najavu.

Konačni spisak pristiglih naslova biće poznat u narednom broju NIN-a, koji će biti objavljen u četvrtak 18. decembra.

Dobitnik 72. NIN-ove nagrada biće poznat krajem januara naredne godine.

Žiri za tu književnu nagradu čine predsednik Aleksandar Jerkov i članovi Adrijana Marčetić, Vladimir Gvozden, Mladen Vesković i Jelena Mladenović.

Aktuelni laureat je Marinko Arsić Ivkov, kome je priznanje pripalo za roman naziva „NGDL“.

Jedini pisac koji je tri puta dobio NIN-ovu nagradu je Oskar Davičo, dvostruki laureati bili su Dobrica Ćosić, Živojin Pavlović, Dragan Velikić i Svetislav Basara, a najmlađi laureat je Vladimir Arsenijević, koji je 1994, sa 29 godina, nagrađen za roman „U potpalublju“.

(Beta)

