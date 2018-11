Princ Hari posle škole skupljao smeće?

Britanski prestolonaslednik, princ Čarls učio je, tokom školskih praznika u Norfolku, svoje sinove da sakupljaju otpad, otkrio je njegov najstariji sin, vojvoda od Kembridža, u razgovoru vođenom povodom prinčevog 70. rođendana.

„Hodali smo tamo sa štapovima, skupljajući smeće u plastične kese“, objasnio je Vilijam. „Obojica smo mislili: ‘Pa dobro, ovo je sasvim normalno, to sigurno svi rade'“, rekao je on za BBC govoreći o toj anegdoti iz detinjstva u posebnom 60-minutnom programu kojim će se obeležiti 70. rođendan princa Čarlsa.

BBC je imao ekskluzivan pristup princu Čarlsu tokom zadnjih 12 meseci snimajući film „Princ, sin i naslednik: Čarls u 70.“

U dokumentarcu Vilijam zajedno sa svojim mlađim bratom, vojvodom od Saseksa komentariše prinčev govor iz 1970. u kojem on upozorava na opasnosti od plastičnog otpada i objašnjava kako je otac podsticao njihovu ekološku osvešćenost.

Hari je dodao da je njihov otac odradio „neverovatan posao“ i vodio ih u odrastanju na način da „nije govorio o tome što treba da rade“.

„Ponekad bih zastao iz škole zbog toga da bih kupio smeće“, kaže Hari dodajući da nije svesno tražio smeće ali kad bi video tokom šetnje neki odbačeni komad jednostavno bi ga pokupio.

„Doslovno sam to radio jer sam programiran da to radim, zato što to i moj otac radi i zapravo bismo svi tako trebalo da radimo“, kaže.

Vilijam dodaje da njihov otac „zaista živi na način koji zagovara“ dodajući da veruje da je njegov otac „uzeo k srcu“ kritike koje je dobijao za svoje ideje kad je bio mlađi.

Kada 14. novembra napuni 70 godina princ od Velsa bitće u javnosti već punih 50 godina, zastupajući ekološka i socijalna pitanja još davno pre nego što su ona dospela u središte pažnje javnosti.

Film „Princ, sin i naslednik: Čarls u 70.“ biće prikazan u četvrtak, 8. novembra, na tv kanalu BBC One.

(Hina)