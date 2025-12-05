Promocija knjige ‘Džez skice Srbije’ Vojislava Pantića u Domu omladine Beograda 10. decembra

Promocija knjige „Džez skice Srbije“ muzičkog kritičara i novinara Vojislava Pantića održaće se u sredu, 10. decembra u Domu omladine Beograda, saopštili su danas organizatori.

Knjiga će biti predstavljena u sali Amerikana, a ulaz je slobodan.

Pantićeva nova knjiga je prva domaća publikacija koja se bavi isključivo srpskim džezom posle Drugog svetskog rata, a čini je 135 njegovih tekstova, objavljenih u različitim medijima od 1989. godine do danas.

Među tekstovima su eseji o velikim ličnostima srpskog džeza, reportaže sa festivala i koncerata, intervjui, tekstovi u knjižicama CD izdanja, kao i recenzije odabranih albuma.

Na promociji će, pored autora, govoriti novinar i voditelj Raša Petrović, profesor književnosti Nenad Nikolić, džez novinar i kritičar Nikola Marković i urednik knjige Ivan Radosavljević.

Pantić je povodom promocije izjavio da „Džez skice Srbije predstavljaju priče o džezu u Srbiji i srpskom džezu u svetu, nekad i sad“.

„One su neraskidivo povezane, zato što su srpski džez pečalbari svetu ponudili i ukuse muzike sa kojom su odrasli, a onim što su u svetu naučili izazivali novu mladost u zemlji u kojoj su rođeni“, dodao je on.

Vojislav Pantić je matematičar i džez kritičar, a članke o džezu i drugim muzičkim žanrovima objavljivao je u više od trideset štampanih medija, dok je od 2009. godine autor kolumne „Džez skice“ u Kulturnom dodatku Politike, a na Drugom programu Radio Beograda vodi i uređuje emisiju „Džez scena“.

On je takođe i umetnički direktor Beogradskog džez festivala, a na promociji u sredu objavljuje svoju treću knjigu.

