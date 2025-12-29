Promocija knjige klavirskog sastava LP Duo 3. januara u knjižari u Studenskom kulturnom centru

Klavirski sastav LP Duo održaće u subotu, 3. januara promociju knjige „LP Duo u potrazi za novom muzikom (20 godina, 2 klavira)“ u knjižari „Delfi“ u Studentskom kulturnom centru (SKC) u Beogradu, saopštili su danas organizatori.

Sastav koji čine pijanisti i profesori Sonja Lončar i Andrija Pavlović će knjigom obeležiti 20 godina zajedničkog rada, a ona se sastoji od razgovora koje je sa njima vodio novinar i izdavač Ivan Lončarević kao i dnevničkih zapisa po godinama, sa uvodom muzikološkinje Ivane Medić.

Na promociji će o knjizi i radu LP Dua govoriti Ivan Lončarević, Sonja Lončar i Andrija Pavlović, kao i Ivana Medić, nudeći publici uvid u proces nastajanja knjige, ali i u umetničke, istraživačke i inovativne pravce kojima se duo bavi već dve decenije.

LP Duo poznat je po virtuoznom izvođačkom pristupu, inovativnim aranžmanima i spajanju klasične i savremene muzike sa drugim žanrovima, a sastav je nastupao na na nekim od najznačajnijih svetskih scena i festivala, uključujući Karnegi Hol i Kenedi Centar u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i dvorane u Holandiji, Španiji i Austriji.

Pored izvođačke delatnosti, LP Duo komponuje muziku za pozorište, film i televiziju i osnivači su umetničko-naučnog projekta „Kvantna muzika“.

(Beta)

