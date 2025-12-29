Promocija knjige klavirskog sastava LP Duo 3. januara u knjižari u Studenskom kulturnom centru

Sastav koji čine pijanisti i profesori Sonja Lončar i Andrija Pavlović će knjigom obeležiti 20 godina zajedničkog rada, a ona se sastoji od razgovora koje je sa njima vodio novinar i izdavač Ivan Lončarević kao i dnevničkih zapisa po godinama, sa uvodom muzikološkinje Ivane Medić.
Na promociji će o knjizi i radu LP Dua govoriti Ivan Lončarević, Sonja Lončar i Andrija Pavlović, kao i Ivana Medić, nudeći publici uvid u proces nastajanja knjige, ali i u umetničke, istraživačke i inovativne pravce kojima se duo bavi već dve decenije.
LP Duo poznat je po virtuoznom izvođačkom pristupu, inovativnim aranžmanima i spajanju klasične i savremene muzike sa drugim žanrovima, a sastav je nastupao na na nekim od najznačajnijih svetskih scena i festivala, uključujući Karnegi Hol i Kenedi Centar u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i dvorane u Holandiji, Španiji i Austriji.
Pored izvođačke delatnosti, LP Duo komponuje muziku za pozorište, film i televiziju i osnivači su umetničko-naučnog projekta „Kvantna muzika“.
(Beta)
