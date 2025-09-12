Protest Ukrajinaca ispred Opere u Londonu povodom nastupa ruske pevačice Ane Netrebko

Više desetina Ukrajinaca i njihovih pristalica protestovalo je ispred Kraljevske opere u Londonu zbog nastupa ruske operske pevačice Ane Netrebko.

Demonstranti su sinoć pred premijeru opere „Toska“ italijanskog kompozitora Đakoma Pučinija nosili ukrajinske zastave i transparente sa natipisima „Dok Netrebko peva, Ukrajina krvari“ i „Prestanite da veličate rusku agresorsku kulturu“.

Netrebko je, kao jedna od vodećih svetskih sopranistkinja, od predsednika Rusije Vladimira Putina dobila nagradu 2008. godine, ali nije nastupala u Rusiji od početka rata sa Ukrajinom u februaru 2022.

Ona je posle početka rata otpuštena iz Metropoliten opere u Njujorku, te je tužila tu kuću ukazavđi da je diskriminisana na osnovu pola i nacionalnosti.

Netrebko je potom pevala u mnogim velikim svetskim operskim kućama, a svoj prvi resital u SAD od otpuštanja je imala u operi „Palm Bič“ (Palm Beach) u saveznoj državi Florida u februaru ove godine.

Grupa poslanika u britanskom parlamentu i još nekoliko zvaničnika, poput bivše premijerke Novog Zelanda Helen Klark, tražili su u avgustu da Kraljevski balet i Opera ptkaže nastupe Netrebko koja bi trebalo da u toj londonskoj operskoj kući nastupi u decembru s Pučinijevom operom „Turandot“ i da održi resital u junu sledeće godine.

Kraljevska opera je takođe odustala od prikazivanja Pučinijeve „Toske“ u Tel Avivu sledeće godine pošto se skoro 200 zaposlenih i izvođača zbog rata u Pojasu Gaze pobunilo protiv tog nastupa.

(Beta)

